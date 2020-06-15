Санчо согласен вернуться в «Манчестер Сити»

Вингер дортмундскойготов рассмотреть возможность возвращения в, утверждает The Sun.

20-летний англичанин заявил, что будет открыт к переходу в «Ман Сити», если «горожане» сделают ему предложение. Таким образом, футболист может вернуться в клуб — ранее он выступал за молодежную команду «Сити».

Отмечается, главным претендентом на игрока является «Манчестер Юнайтед», но манкунианцы не готовы платить за футболиста требуемые 115 миллионов фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Санчо провел за «Боруссию» 41 матч во всех турнирах, записав на свой счет 20 голов и 20 результативных передач. Его контракт рассчитан июля 2022 года. 0