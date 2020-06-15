Экс-наставник «Спартака» покинет карагандинский «Шахтер»

Главный тренер карагандинскогов ближайшее время покинет клуб, передает KazFootball.

Данное решение было принято из-за оптимизации бюджета. Сообщается, что о нем официально будет объявлено завтра. Также вместе с Грозным команду покинет его ассистент Алексей Величко.

Грозный возглавил «Шахтер» из Караганды в декабре прошлого года. В чемпионате Казахстана-2020 команда провела под его руководством два матча, и с тремя очками в активе занимает 8 место в таблице КПЛ.

Напомним, что 63-летний украинский специалист знаком в России по работе с московским «Спартаком». 0