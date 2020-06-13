«Бавария» — «Боруссия» М: счет матча 2:1, обзор голов

в домашнем матче 31-го тура немецкой Бундеслиги одолела менхенгладбахскую— 2:1.

Хозяева вышли вперед на 26-й минуте, когда Джошуа Зиркзе перехватил передачу вратаря «жеребцов» и поразил пустые ворота.

Гости отыгрались на 37-й минуте благодаря автоголу Бенжамена Павару, который в подкате срезал мяч в свои ворота.

И все же за четыре минуты до конца основного времени «Бавария» вырвала победу. Павар выполнил прострел с фланга, а Леон Горецка в падении отправил мяч в цель.

В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (73 очка), а менхенгладбахская «Боруссия» — четвертое (56 очков). 0