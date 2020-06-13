ФутболКоронавирусХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Севилья» вернулась победойПримера. «Севилья» выиграла андалузское дерби, ничья в валенсийском дерби, поражение «Сельты»
  • 21:23
    • «Бавария» одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией»
  • 20:48
    • Кавани и Тиаго Силва покинут «Пари Сен-Жермен»
  • 19:55
    • «Сельта» потерпела поражение от «Вильярреала»
  • 18:25
    • Дортмундская «Боруссия» вырвала победу у «Фортуны»
  • 17:36
    • «Манчестер Юнайтед» по-прежнему интересуется хавбеком «Ростова»
    Все новости спорта

    «Бавария» одержала победу над менхенгладбахской «Боруссией»

    «Бавария» — «Боруссия» М: счет матча 2:1, обзор голов

    Футбол Бундеслига Футбол Германии Бавария Боруссия М Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    «Бавария» в домашнем матче 31-го тура немецкой Бундеслиги одолела менхенгладбахскую «Боруссию» — 2:1.

    Фрагмент матча
    Фрагмент матча

    Хозяева вышли вперед на 26-й минуте, когда Джошуа Зиркзе перехватил передачу вратаря «жеребцов» и поразил пустые ворота.

    Гости отыгрались на 37-й минуте благодаря автоголу Бенжамена Павару, который в подкате срезал мяч в свои ворота.

    И все же за четыре минуты до конца основного времени «Бавария» вырвала победу. Павар выполнил прострел с фланга, а Леон Горецка в падении отправил мяч в цель.

    В турнирной таблице Бундеслиги «Бавария» занимает первое место (73 очка), а менхенгладбахская «Боруссия» — четвертое (56 очков). 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • «Ливерпуль» без Вернера, «Бавария» убила интригу и «Black Lives Matter» в Бундеслиге
  • 10/06/2020 в 14:15
    •
  • Прогноз
  • «Майнц» — «Аугсбург»
  • 3.60
  • Завтра в 16:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Чем закончится первый матч «Барсы» после паузы?
  • «Мальорка» — «Барселона». Прогноз и ставки
  • 1.74
    •
  • Удержит ли «Наполи» путевку в финал Кубка Италии?
  • «Наполи» — «Интер». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Подпустит ли «Брага» к себе «Спортинг»?
  • «Брага» — «Боавишта». Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 5000 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Доменико Тедеско вернулся к работе Футбол На финишной прямой. Как РПЛ готовится к возобновлению сезонаИзучаем, как и насколько продвинулась РПЛ в подготовке возобновления чемпионата России 11/06/2020 в 21:440
  • 16:56
    • Один из лидеров донецкого «Шахтера» выбыл на полгода
  • 16:26
    • Видаль: У нас прекрасные отношения с Конте
  • 16:07
    • «Рома» готова обменять Мхитаряна на талантливого форварда
    Фрэнк Лэмпард Футбол Гонка за золото только началась, а «Челси» уже был лучше остальных. О матче с «Ливерпулем» в 2005-мОб игре синих на «Энфилде», в которой они не оставили шансов хозяевам 11/06/2020 в 19:100
  • Экспресс дня

  • Победит ли «Реал» после рестарта Ла Лиги?
  • 3.03
    •
  • 21:01
    • ЦСКА планирует подписать двух защитников и нападающего
  • 20:33
    • «Шеффилд Юнайтед» продлил контракт с нападающим
  • 20:18
    • С Хадсона-Одои сняли обвинения в изнасиловании
    Финал ЛЧ может пройти в Лиссабоне Футбол Еврокубковая путаница. Лиссабон лидирует в борьбе за «Финал восьми» Лиги чемпионовУЕФА планирует перенести финал из Стамбула, где он должен был состояться 30 мая, и провести турнир в новом формате 10/06/2020 в 20:100
  • 15:51
    • Николич: «Локомотив» хочет играть в Лиге чемпионов
  • 15:20
    • «Локомотив» заинтересован в защитнике СПАЛа — СМИ
  • 11:19
    • Глава UFC назвал предполагаемое место проведения боя Нурмагомедов — Гейтжи
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.74
  • Прогноз на матч Леганес — Вальядолид
  • Футбол
  • Сегодня в 20:30
    •  1.81
  • Прогноз на матч Бешикташ — Антальяспор
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.00
  • Прогноз на матч Наполи — Интер
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.74
  • Прогноз на матч Мальорка — Барселона
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  3.30
  • Прогноз на матч Брага — Боавишта
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.86
  • Экспресс дня 13 июня
  • Сегодня в 23:00
    •  4.33
  • Прогноз на матч Дармштадт — Ганновер
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Карлсруэ — Штутгарт
  • Футбол
  • Завтра в 14:30
    •  1.60
  • Прогноз на матч Атлетик — Атлетико
  • Футбол
  • Завтра в 15:00
    •  1.57
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Белшина
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  3.60
  • Прогноз на матч Майнц — Аугсбург
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •  1.85
  • Прогноз на матч Колос — Шахтер Д
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие