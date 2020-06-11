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    «Ливерпуль» разгромил соперника в товарищеском матче

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    «Ливерпуль» одержал победу в товарищеском матче с «Блэкберн Роверс». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счетом 6:0.

    «Ливерпуль» забил сопернику шесть голов
    «Ливерпуль» забил сопернику шесть голов

    Как сообщает Watch LFC, голами в составе мерсисайдцев отметились нападающие Садио Мане и Такуми Минамино, полузащитники Наби Кейта и Лейтон Кларксон, а также защитники Жоэль Матип и Ки-Яна Хувер.

    «Ливерпуь», набрав 82 очка в 29 турах, занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги, опережая ближайшего преследователя, «Манчестер Сити», на 25 очков. В свою очередь «Блэкберн» с 53 очками после 37 туров располагается на 10-й строчке в таблице Чемпионшипа.

    Нынешний сезон в Англии, как и практически во всех странах, был приостановлен в марте из-за пандемии коронавируса. 0

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