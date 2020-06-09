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    «Енисей» пополнился бомбардиром из ПФЛ

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    «Енисей» заключил контракт с нападающим Ильей Карпуком, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

    «Енисей» пополнился лучшим бомбардиром «Лады
    «Енисей» пополнился лучшим бомбардиром «Лады

    Карпук — воспитанник красноярского футбола. В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады», выступающей в ПФЛ.

    На счету форварда шесть голов в 17 матчах. Ранее форвард выступал за клуб «Рязань».

    Накануне контракты с красноярским клубом продлили полузащитник Никита Раздорских, защитник Валерий Ганус, в команду вернулся атакующий полузащитник Тимур Сахаров.

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    «Енисей» приветствует Илью Карпука! Двухлетний контракт с нашим клубом подписал 22-летний нападающий Илья Карпук @karp_97 Воспитанник красноярского футбола в минувшем сезоне стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады». На его счету 6 голов в 17 матчах. Ранее выступал за клуб «Рязань» в ПФЛ-Центр. Илья стал четвертым футболистом, кого @fcenisey подписал в это межсезонье. Ранее контракты с нашим клубом продлили полузащитник Никита Раздорских @razdorskikh_12 и защитник Валерий Ганус @ganusv40. Вернулся в родную команду и атакующий полузащитник Тимур Сахаров @tima_sakharov_10. #ФКЕнисей

    Публикация от FC ENISEY KRASNOYARSK (@fcenisey)

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