«Енисей» пополнился бомбардиром из ПФЛ

заключил контракт с нападающим, сообщает пресс-служба красноярского клуба. Соглашение рассчитано на два года.

Карпук — воспитанник красноярского футбола. В прошедшем сезоне стал лучшим бомбардиром димитровградской «Лады», выступающей в ПФЛ.

На счету форварда шесть голов в 17 матчах. Ранее форвард выступал за клуб «Рязань».

Накануне контракты с красноярским клубом продлили полузащитник Никита Раздорских, защитник Валерий Ганус, в команду вернулся атакующий полузащитник Тимур Сахаров.

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