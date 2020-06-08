Медведев не намерен вести переговоры о продлении контрактов до победы в РПЛ

Генеральный директор «Зенита»не подтвердил информацию о срыве переговоров с защитником

«Мы не ведем ни с кем переговоры о продлении или заключении новых контрактов до тех пор, пока не выиграем чемпионат России этого сезона. Если потребуется ждать до последнего матча, то мы будем это делать.

Писать, что мы не достигли договоренности… Это не соответствует действительности, потому что переговоры с Браниславом не велись, как и с другими игроками.

Переговоры с игроками будут вестись после тех событий, про которые я уже сказал. Слухи о контракте Ивановича не имеют никаких оснований», — цитирует Медведева Sport24. 0