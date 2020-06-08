Кикнадзе пожелал Хеведесу дальнейших успехов

Генеральный директор «Локомотива»прокомментировал расторжение контракта с защитником

«Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела.

Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов.

Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья», — приводит слова Кикнадзе ТАСС. 0