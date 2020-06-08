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    Кикнадзе пожелал Хеведесу дальнейших успехов

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    Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе прокомментировал расторжение контракта с защитником Бенедиктом Хеведесом.

    Василий Кикнадзе
    Василий Кикнадзе

    «Бенедикт давно заявлял о своем желании быть ближе к семье. Первый разговор на эту тему состоялся еще летом прошлого года. Бенедикт был всегда честен по отношению к клубу и болельщикам, он настоящий профессионал своего дела.

    Мы рассматривали разные варианты и в итоге решили пойти игроку навстречу. Он многое дал нашим молодым ребятам, помог команде завоевать два титула и добиваться высоких результатов.

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    • Мы расстались с Беней хорошими друзьями, и я хочу пожелать ему дальнейших успехов и большого семейного счастья», — приводит слова Кикнадзе ТАСС. 0

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