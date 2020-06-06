Гендиректор «Зенита»: Среди клубов РПЛ нет противников бесплатных трансляций

Генеральный директор «Зенита»сообщил, что клубы российской премьер-лиги не против бесплатных трансляций матчей чемпионата.

«На собрании клубов РПЛ не было противников бесплатных трансляций, хотя все отдают себе отчет в том, что это отклонение от бизнес-модели платного спортивного телевидения.

Однако сейчас важнее сохранить наших болельщиков, — цитирует Медведева "РИА Новости".

Ранее креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев рассказал, что некоторые клубы РПЛ сомневаются в необходимости такой социальной акции, как бесплатный показ концовки сезона.

В первом матче возобновленного сезона "Зенит" 20 июня в гостях сыграет против ЦСКА.

На данный момент клуб из Санкт-Петербурга возглавляет турнирную таблицу российской премьер-лиги, опережая "Локомотив" и "Краснодар" на девять очков. 0