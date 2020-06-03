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    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Малеевым

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    «СКА-Хабаровск» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с хавбеком Артемием Малеевым.

    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Малеевым
    «СКА-Хабаровск» продлил контракт с Малеевым

    Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.

    29-летний полузащитник пополнил ряды хабаровчан в середине сезона 2018/2019. За это время он провел 39 матчей, в которых забил четыре мяча. В минувшем сезоне Малеев выходил на поле в 25 матчах и забил три гола.

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