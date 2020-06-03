«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Малеевым
globallookpress.com
Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
29-летний полузащитник пополнил ряды хабаровчан в середине сезона 2018/2019. За это время он провел 39 матчей, в которых забил четыре мяча. В минувшем сезоне Малеев выходил на поле в 25 матчах и забил три гола.
МАЛЕЕВ С НАМИ 🔥🔥🔥— ФК «СКА-Хабаровск» (@fcska) June 2, 2020
«СКА-Хабаровск» продлил контракт с Артемием Малеевым. Новое соглашение рассчитано до конца следующего сезона.
29-летний полузащитник пополнил ряды армейцев в середине сезона 2018/2019. За это время он провёл 39 матчей, в которых забил 4 мяча. pic.twitter.com/HLkzz2Jpc0