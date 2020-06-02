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    Жамалетдинов: У «Леха» есть возможность занять второе или третье место

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол России
    Нападающий «Леха» Тимур Жамалетдинов поделился мнением о возобновлении матчей чемпионата Польши.

    Тимур Жамалетдинов
    Тимур Жамалетдинов

    «Мы уже сыграли два матча после возобновления сезона, один из которых на Кубок страны. Пару дней назад играли с "Легией" (0:1).

    Думаю, что шансы на чемпионство уже потеряны, потому что отрыв "Легии" от других команд составляет уже более 10 очков. Но у нас есть шансы на второе или третье место.

    Как минимум еще 10 игр чемпионата. Будем стараться выигрывать. Хотим забраться в таблице как можно выше.

    Мы все ждали, когда начнутся тренировки и игры, потому что полтора месяца сидели на карантине. Пусть даже и были занятия по видеосвязи. Но это не то.

    Все хотели выйти на поле и заниматься своим любимым делом. Сейчас всё позади. Все рады возобновлению игр.

    Все привыкли к полным стадионам. Болельщики гонят вперед, поддержка закаляет. Если брать нашу последнюю игру с "Легией", то это противостояние в Польше считается как дерби.

    Как в России матчи ЦСКА и "Спартака". Все понимали, что это принципиальная игра, а не товарищеская. Но визуально было неприятно играть без болельщиков.

    Слышал, что в Польше скоро разрешат присутствие 10 или 25% болельщиков от вместимости стадиона. Не знаю, будет так или нет», — рассказал Жамалетдинов в эфире программы «8-16» на телеканале «Матч Премьер». 0

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