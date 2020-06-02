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    Виллиану не удается договориться о новом контракте с «Челси»

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    Виллиан ведет переговоры с «Челси» о новом контракте, но договориться пока не удалось, о чем сообщил агент бразильца Киа Джурабчан.

    Виллиан
    Виллиан

    «Виллиан хочет подписать трехлетний контракт, а дальше будет видно. Политика же "Челси" заключается в том, чтобы предлагать соглашение максимум на два года, так что камень преткновения именно в этом.

    Мы уважаем позицию "Челси", но у Виллиана есть амбиции и карьера. Он хочет завершить ее на очень высоком уровне.

    Интерес "Тоттенхэма"? На данный момент он игрок "Челси". У него контракт до конца сезона, поэтому, думаю, говорить о его переходе в другой клуб — неуважительно. Пока мы не общались ни с "Тоттенхэмом", ни с другими клубами», — цитирует Джурабчана Sky Sports. 0

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