Санчо установил рекорд Бундеслиги

Джейдон Санчо
globallookpress.com
Английский футболист оформил хет-трик, благодаря чему ему удалось достигнуть отметки в 30 голов в чемпионате Германии.
Таким образом, Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который отличился таким количеством голов. Сделал он это в возрасте 20 лет и 67 дней.
Ранее самым молодым игроком Бундеслиги, которому покорился рубеж в 30 голов, являлся Кай Хаверц из «Байера» — 20 лет и 270 дней.
В текущем чемпионате Германии Санчо сыграл 27 встреч, забил 17 мячей и отдал 16 результативных пасов. «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на семь очков с «Баварией». 0