Санчо установил рекорд Бундеслиги

В поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» добыла разгромную победу над «Падерборном» в гостях (6:1), а главным героем встречи стал хавбек

Английский футболист оформил хет-трик, благодаря чему ему удалось достигнуть отметки в 30 голов в чемпионате Германии.

Таким образом, Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который отличился таким количеством голов. Сделал он это в возрасте 20 лет и 67 дней.

Ранее самым молодым игроком Бундеслиги, которому покорился рубеж в 30 голов, являлся Кай Хаверц из «Байера» — 20 лет и 270 дней.

В текущем чемпионате Германии Санчо сыграл 27 встреч, забил 17 мячей и отдал 16 результативных пасов. «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на семь очков с «Баварией». 0