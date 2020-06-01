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    Санчо установил рекорд Бундеслиги

    Футбол Футбол Германии Бундеслига Боруссия Д Падерборн 07 Календарь Бундеслиги Прогнозы на Бундеслигу
    В поединке 29-го тура немецкой Бундеслиги дортмундская «Боруссия» добыла разгромную победу над «Падерборном» в гостях (6:1), а главным героем встречи стал хавбек Джейдон Санчо.

    Джейдон Санчо
    Джейдон Санчо

    Английский футболист оформил хет-трик, благодаря чему ему удалось достигнуть отметки в 30 голов в чемпионате Германии.

    Таким образом, Санчо стал самым молодым игроком в истории Бундеслиги, который отличился таким количеством голов. Сделал он это в возрасте 20 лет и 67 дней.

    Ранее самым молодым игроком Бундеслиги, которому покорился рубеж в 30 голов, являлся Кай Хаверц из «Байера» — 20 лет и 270 дней.

    В текущем чемпионате Германии Санчо сыграл 27 встреч, забил 17 мячей и отдал 16 результативных пасов. «Боруссия» занимает второе место в турнирной таблице, отставая на семь очков с «Баварией». 0

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