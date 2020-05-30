Баринов: Проходил тест в полной уверенности, что здоров

Дмитрий Баринов
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«Проходил тест в полной уверенности, что здоров. Когда узнал результат, сильно удивился, ведь я чувствовал себя отлично, не было никаких симптомов.
Разумеется, расстроился: чемпионат скоро начинается, а пока я не могу тренироваться, сижу на карантине. И так много пропустили, а тут такое...
Но ничего. Надеюсь, скоро все пройдет, и я в скором времени приступлю к занятиям с командой, буду полноценно готовиться к чемпионату», — цитирует Баринова Twitter национальной команды.
В сезоне-2019/20 23-летний Баринов провел 24 матча за «Локомотив» и забил два гола. Ранее стало известно, что РПЛ возобновится 21 июня. 0