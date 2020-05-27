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    В Греции разрешили возобновить футбольный чемпионат

    Футбол Олимпиакос АЕК Афины
    Чемпионат Греции по футболу возобновится с 6 июня.

    Игроки «Олимпиакоса»
    Игроки «Олимпиакоса»

    Греческое правительство разрешило возобновить чемпионат страны после почти трехмесячной паузы, сообщает L'Équipe.

    Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.

    В турнирной таблице чемпионата Греции на момент остановки лидирует «Олимпиакос», который на 6 очков опережает ПАОК и на 15 очков — АЕК.

    Чемпионский плей-офф, в ходе которого определится победитель турнира и обладатели путевок в еврокубки, планируется завершить до 19 июля.

    Отметим, что греческие клубы возобновили тренировки две недели назад. 0

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