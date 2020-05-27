В Греции разрешили возобновить футбольный чемпионат

Игроки «Олимпиакоса»
globallookpress.com
Греческое правительство разрешило возобновить чемпионат страны после почти трехмесячной паузы, сообщает L'Équipe.
Матчи будут проходить без зрителей на трибунах.
В турнирной таблице чемпионата Греции на момент остановки лидирует «Олимпиакос», который на 6 очков опережает ПАОК и на 15 очков — АЕК.
Чемпионский плей-офф, в ходе которого определится победитель турнира и обладатели путевок в еврокубки, планируется завершить до 19 июля.
Отметим, что греческие клубы возобновили тренировки две недели назад. 0