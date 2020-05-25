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    Голкипер «Спартака» Селихов вернулся на поле

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    Голкипер московского «Спартака» Александр Селихов в понедельник, 25 мая, принял участие в тренировке с общей группой команды.

    Александр Селихов
    Александр Селихов

    26-летний вратарь полностью восстановился от рецидива травмы ахиллова сухожилия в сентябре 2019 года, в связи с которым он перенес операцию.

    В последний раз Селихов выходил на поле в апреле 2019 года в матче РПЛ против ЦСКА (0:2), где отыграл 67 минут и был заменен.

    Также 25 мая в общей группе занимался полузащитник Роман Зобнин. Утром он прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

    Результаты показали, что футболист полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

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