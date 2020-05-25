Голкипер «Спартака» Селихов вернулся на поле

26-летний вратарь полностью восстановился от рецидива травмы ахиллова сухожилия в сентябре 2019 года, в связи с которым он перенес операцию.
В последний раз Селихов выходил на поле в апреле 2019 года в матче РПЛ против ЦСКА (0:2), где отыграл 67 минут и был заменен.
Также 25 мая в общей группе занимался полузащитник Роман Зобнин. Утром он прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.
Результаты показали, что футболист полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.
🔥 Александр Селихов вернулся на поле!— F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020
Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений 💪🏻
С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba