Голкипер «Спартака» Селихов вернулся на поле

Голкипер московского «Спартака»в понедельник, 25 мая, принял участие в тренировке с общей группой команды.

26-летний вратарь полностью восстановился от рецидива травмы ахиллова сухожилия в сентябре 2019 года, в связи с которым он перенес операцию.

В последний раз Селихов выходил на поле в апреле 2019 года в матче РПЛ против ЦСКА (0:2), где отыграл 67 минут и был заменен.

Также 25 мая в общей группе занимался полузащитник Роман Зобнин. Утром он прошел дополнительное обследование в связи с перенесенной ранее коронавирусной инфекцией.

Результаты показали, что футболист полностью здоров и готов к полноценным нагрузкам.

🔥 Александр Селихов вернулся на поле!

Голкипер красно-белых восстановился о травмы, полученной в сентябре прошлого года, и теперь тренируется вместе с командой без ограничений 💪🏻

С возвращением, Саша! pic.twitter.com/xRo1DgyHba — F C S p a r t a k M o s c o w (@fcsm_official) May 25, 2020

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