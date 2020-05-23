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    Главный тренер сборной Нигерии продлит контракт с ФФН

    Футбол Сборная Нигерии
    Главный тренер сборной Нигерии Гернот Рор продолжит работать с командой, сообщает Рора The Сable.

    Гернот Рор
    Гернот Рор

    Контракт немецкого специалиста с Федерацией футбола Нигерии (ФФН) будет продлен на два с половиной года.

    «Да, я могу подтвердить, что мы достигли соглашения с ФФН о продолжении нашего сотрудничества.

    Я горжусь тем доверием, которое оказывает мне ФФН. Редко кому удается работать в одной сборной более шести лет. У нашей команды хорошее будуще», — заявил Рор.

    Рор вместе со сборной Нигерии пробился в финальную часть ЧМ-2018, а в 2019 году привел нигерийцев к бронзовым медалям Кубка африканских наций. 0

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