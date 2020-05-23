Главный тренер сборной Нигерии продлит контракт с ФФН

Главный тренер сборной Нигериипродолжит работать с командой, сообщает Рора The Сable.

Контракт немецкого специалиста с Федерацией футбола Нигерии (ФФН) будет продлен на два с половиной года.

«Да, я могу подтвердить, что мы достигли соглашения с ФФН о продолжении нашего сотрудничества.

Я горжусь тем доверием, которое оказывает мне ФФН. Редко кому удается работать в одной сборной более шести лет. У нашей команды хорошее будуще», — заявил Рор.

Рор вместе со сборной Нигерии пробился в финальную часть ЧМ-2018, а в 2019 году привел нигерийцев к бронзовым медалям Кубка африканских наций. 0