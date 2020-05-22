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    Орлов: Смолов — несовременный футболист, он перестал прогрессировать

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    Комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Локомотива» Федоре Смолове, арендованном «Сельтой».

    Федор Смолов
    Федор Смолов

    «Конечно, состав "Локомотива" несопоставим с составом "Зенита"! Разве у "Локомотива" есть такая пара центральных защитников, как Ракицкий и Иванович? Это лучший дуэт в РПЛ.

    Да, у "Локомотива" есть Баринов — один из сильнейших полузащитников на своей позиции! Есть Крыховяк. Безусловно, это большой мастер.

    А вот братьям Миранчукам не хватает стабильности. Они способные, но не могут держать один уровень на протяжении всего сезона.

    А утверждение Широкова о том, что Семин не смог раскрыть Смолова, я не понял. Не согласен с Романом.

    Да Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры. Может быть, его Испания заставит вернуться на былой уровень?

    Дело не в Семине, а в самом форварде. Надо двигаться, бороться. Почему Федор перестал попадать в сборную? Это же не Семин виноват. Черчесов сам себе не враг. Смолов перестал прогрессировать.

    Он не так играет, как этого требует футбол в наши дни. Посмотрите на Левандовского в "Баварии", который весь матч терзает оборону соперников. Влево, вправо, вперед, назад.

    Я желаю Смолову удачи, здоровья и, прежде всего, прибавить. Да, забил прекрасный гол "Реалу". Но этого мало», — заявил Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу». 0

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