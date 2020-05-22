Орлов: Смолов — несовременный футболист, он перестал прогрессировать

Комментаторподелился мнением о форварде «Локомотива», арендованном

«Конечно, состав "Локомотива" несопоставим с составом "Зенита"! Разве у "Локомотива" есть такая пара центральных защитников, как Ракицкий и Иванович? Это лучший дуэт в РПЛ.

Да, у "Локомотива" есть Баринов — один из сильнейших полузащитников на своей позиции! Есть Крыховяк. Безусловно, это большой мастер.

А вот братьям Миранчукам не хватает стабильности. Они способные, но не могут держать один уровень на протяжении всего сезона.

А утверждение Широкова о том, что Семин не смог раскрыть Смолова, я не понял. Не согласен с Романом.

Да Смолов сам по себе несовременный футболист! Выключается из игры. Может быть, его Испания заставит вернуться на былой уровень?

Дело не в Семине, а в самом форварде. Надо двигаться, бороться. Почему Федор перестал попадать в сборную? Это же не Семин виноват. Черчесов сам себе не враг. Смолов перестал прогрессировать.

Он не так играет, как этого требует футбол в наши дни. Посмотрите на Левандовского в "Баварии", который весь матч терзает оборону соперников. Влево, вправо, вперед, назад.

Я желаю Смолову удачи, здоровья и, прежде всего, прибавить. Да, забил прекрасный гол "Реалу". Но этого мало», — заявил Орлов в интервью «Спорт-Экспрессу». 0