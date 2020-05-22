В «Локомотиве» выступили против возобновления РПЛ

Генеральный директорзаявил, что клуб выступает против возобновления чемпионата России.

«Я уже написал официальное письмо в федерацию, где сказал, что, по нашему мнению, чрезмерно опасно возвращать футбол. Но если возвращать, то нужно четко понимать, кто несет ответственность.

Немцы сейчас стартовали, надо посмотреть, какие будут последствия. Нужно делать выбор — спортивная составляющая или здоровье людей. Либо мы можем полностью защищать людей, либо затея очень рисковая», — сказал Кикнадзе в интервью программе «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Напомним, сезон РПЛ приостановлен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Ожидается, что турнир возобновится 21 июня. 0