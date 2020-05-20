Саенко: В Германии я был первым номером в трансферном листе Клоппа

Экс-игрок сборной России и «Спартака»сообщил, что имел возможность играть под руководством нынешнего главного тренера «Ливерпуля»

«Я лично знаком с Юргеном Клоппом. Постоянно его "Майнцу" забивал голы. В один момент я был первым номером в его трансферном листе. Мне тогда было 19-20 лет. Менеджер "Майнца" звонит и говорит, что ведет переговоры по моему трансферу с "Карлсруэ", а Клопп хочет пообщаться с тобой лично.

У меня был выходной, я поехал в Майнц. В отеле мы встретились с Клоппом. Он говорит: "Вань, ты — то, что мне нужно. Агрессивный футбол, прессинг. Я тебя жду здесь". Тогда "Майнц" не смог договориться с "Карлсруэ".

Позже в "Боруссии" у него было на трансферы пять миллионов на трансферы. За четыре взяли Суботича и оставили на меня миллион. Мне звонят, говорят: "Вань, миллион". Я ответил: "Да, я пешком приду".

А тут на "Нюрнберг" вышли "Динамо" Киев и "Спартак". Президент "Нюрнберга" понимал, что они больше за меня дадут. Смысла продавать в Дортмунд не было», — рассказал Саенко в интервью YouTube-каналу «Поз и Кос». 0