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    В Германии предлагают ввести потолок зарплат для футболистов

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    Глава Немецкого футбольного союза Фритц Келлер предложил ввести потолок зарплат в футболе.

    Фритц Келлер
    Фритц Келлер

    «Профессиональный футбол должен быть ближе к людям. Давно необходимо ввести потолок зарплат. Комиссионные агентам и большие суммы переходов все больше раздражают и отталкивают от футбола.

    Я свяжусь с моими коллегами, а также с президентом УЕФА. В футболе должно быть регулирование, которое соответствует европейскому законодательству. Нынешняя ситуация с пандемией дает возможность все продумать и изменить футбол в будущем. Это необходимо, чтобы сохранить игру для будущих поколений», — цитирует Келлера пресс-служба союза. 0

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