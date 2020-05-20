В Германии предлагают ввести потолок зарплат для футболистов

Главапредложил ввести потолок зарплат в футболе.

«Профессиональный футбол должен быть ближе к людям. Давно необходимо ввести потолок зарплат. Комиссионные агентам и большие суммы переходов все больше раздражают и отталкивают от футбола.

Я свяжусь с моими коллегами, а также с президентом УЕФА. В футболе должно быть регулирование, которое соответствует европейскому законодательству. Нынешняя ситуация с пандемией дает возможность все продумать и изменить футбол в будущем. Это необходимо, чтобы сохранить игру для будущих поколений», — цитирует Келлера пресс-служба союза. 0