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    Гончаренко: Срок контракта меня абсолютно не смущает

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал продление контракта с армейцами.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это как последний шанс для специалиста.

    «В моей практике были и более длительные контракты — 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет.

    Работаешь хорошо — остаешься. Работаешь плохо — уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто. Меня абсолютно не смущает это условие соглашения.

    В большой команде давление — вполне нормальное явление, стандартная ситуация. При такой армии болельщиков это естественно.

    Если серия неудач как-то затягивается, то и пресс возрастает. К такому надо быть готовым. Ты должен уметь справляться с подобными вещами», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0

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