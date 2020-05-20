Гончаренко: Срок контракта меня абсолютно не смущает

Главный тренер ЦСКАпрокомментировал продление контракта с армейцами.

Многие эксперты и болельщики обратили внимание на то, что новый договор рассчитан только на один сезон. Трактуется это как последний шанс для специалиста.

«В моей практике были и более длительные контракты — 3-летний, например. Это в принципе ни на что не влияет.

Работаешь хорошо — остаешься. Работаешь плохо — уходишь, вне зависимости от срока соглашения. Здесь все просто. Меня абсолютно не смущает это условие соглашения.

В большой команде давление — вполне нормальное явление, стандартная ситуация. При такой армии болельщиков это естественно.

Если серия неудач как-то затягивается, то и пресс возрастает. К такому надо быть готовым. Ты должен уметь справляться с подобными вещами», — приводит слова тренера «Спорт-Экспресс». 0