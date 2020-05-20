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    Гончаренко: Продление контракта — очередной большой вызов

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    Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал подписание нового соглашения с «армейцами» до конца сезона-2020/21.

    Виктор Гончаренко
    Виктор Гончаренко

    «Очень рад продлению контракта с таким великим клубом. За несколько лет работы в ЦСКА сначала в качестве помощника, а потом главного тренера всё здесь стало родным. Благодарен нашему руководству за доверие, которое мне оказывают.

  • ЦСКА продлил контракт с Гончаренко
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    • Это очередной большой вызов. У нас перспективная молодая команда, высокая конкуренция в лиге. Это по-своему заводит. Хочется, чтобы мы поднимались как можно выше, чтобы команда росла и игроки прогрессировали. Сделаем для этого все возможное.

    Даже в нынешних непростых условиях, хоть и на расстоянии, мы ощущаем поддержку болельщиков, и она будет двигать нас вперед. Впереди очень много работы, но когда есть чёткое понимание, для кого ты работаешь и добываешь победы, это окрыляет», — цитирует тренера пресс-служба «армейцев». 0

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