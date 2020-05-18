Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев»

Председатель совета директоров «Крыльев Советов»прокомментировал продажу нападающего

«Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории "Крыльев". Могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», — цитирует Фетисова ТАСС.

Ранее стало известно, что столичный клуб выкупил находящегося в аренде нападающего у «Крыльев Советов» и подписал с игроком долгосрочный контракт.

По сообщениям СМИ, «Спартак» выплатил «Крыльям» 4,5 миллиона евро. Ранее 500 тысяч евро были получены самарцами за аренду форварда.

Добавим, что 23-летний Соболев, выступающий с зимы за красно-белых на правах аренды, провел в столичном клубе четыре матча, записав на свой счет три голевых передачи. 0