КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Роберт ЛевандовскиДейвис — лучший левый защитник в мире. «Бавария» вновь оторвалась от конкурентов
  • 15:33
    • У защитника «Рубина» обнаружен коронавирус
  • 18:33
    • Понсе: Читал об иске по моему трансферу, но я игрок «Спартака» и полностью уверен в солидности клуба
  • 17:34
    • УЕФА перенес заседание исполкома
  • 17:06
    • Команды АПЛ возобновят тренировки 19 мая
  • 16:26
    • СМИ: Плиев контактировал с братом Заурбеком и другими осетинскими игроками РПЛ
    Все новости спорта

    Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев»

    Футбол Крылья Советов Спартак РПЛ Футбол России Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Александр Фетисов прокомментировал продажу нападающего Александра Соболева в «Спартак».

    Александр Соболев
    Александр Соболев

    «Этот трансфер станет одним из самых коммерчески успешных в истории "Крыльев". Могу сказать, что нам удалось увеличить первоначальную сумму выкупа Соболева», — цитирует Фетисова ТАСС.

    Ранее стало известно, что столичный клуб выкупил находящегося в аренде нападающего у «Крыльев Советов» и подписал с игроком долгосрочный контракт.

    По сообщениям СМИ, «Спартак» выплатил «Крыльям» 4,5 миллиона евро. Ранее 500 тысяч евро были получены самарцами за аренду форварда.

    Добавим, что 23-летний Соболев, выступающий с зимы за красно-белых на правах аренды, провел в столичном клубе четыре матча, записав на свой счет три голевых передачи. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Надежда на авось. Будет ли доигран чемпионат России?
  • 12/05/2020 в 23:54
    •
  • Прогноз
  • «Вердер» — «Байер»
  • 1.70
  • Сегодня в 21:30
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Выиграет ли «Байер» у одного из аутсайдеров лиги?
  • «Вердер» — «Байер». Прогноз и ставки
  • 1.70
    •
  • Как завершится матч лидеров в чемпионате Туркменистана?
  • «Ахал» — «Алтын Асыр». Прогноз и ставки
  • 1.91
    •
  • Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?
  • Экспресс дня 19 мая. Прогноз и ставки
  • 3.30
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам ИгратьБонус 2500 рублей на первый депозит Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    АПЛ может вернуться уже 12 июня Футбол Возвращение АПЛ. «Проект Перезапуск» в вопросах и ответахОтветы на ключевые вопросы относительно возобновления чемпионата Англии Вчера в 21:190
  • 12:15
    • «Спартак» выкупил трансфер Соболева
  • 12:56
    • Яшкин — самый ценный игрок сезона КХЛ
  • 10:30
    • СМИ: «Спартак» намерен приступить к тренировкам
    «Боруссия» продолжает борьбу с «Баварией» за титул Футбол Рурское дерби в одни ворота. Дортмунд триумфально вышел из карантинаДортмундская «Боруссия» не оставила шансов «Шальке» в первом поединке после возобновления сезона. Вчера в 12:250
  • Экспресс дня

  • Что принесет встреча лидеров чемпионата Туркмении?
  • 3.30
    •
  • 19:01
    • ЦСКА подписал новый контракт с Маминым
  • 18:47
    • Мищенко подписал 2-летний контракт с «Сочи»
  • 18:11
    • Фетисов: Трансфер Соболева станет одним из самых коммерчески успешных в истории «Крыльев»
    РПЛ возвращается 21 июня Футбол Возвращение РПЛ. Пиар-трюк или ответ на просьбы болельщиков?Реакция спортивных СМИ на решение РФС о возобновлении чемпионата России Вчера в 02:350
  • 10:14
    • Форвард «Челси» арестован за нарушение карантина
  • 08:50
    • Два фаната «Баварии» смотрели матч с 12-метрового дерева
  • 08:35
    • Игнатьев: Не думаю, что Семак станет большой потерей для «Зенита»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.70
  • Прогноз на матч Вердер — Байер
  • Футбол
  • Сегодня в 21:30
    •  5.35
  • Экспресс дня 18 мая
  • Сегодня в 21:30
    •  1.91
  • Прогноз на матч Ахал — Алтын Асыр
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Курессааре — Калью
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.76
  • Прогноз на матч Легион — Левадия
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  3.30
  • Экспресс дня 19 мая
  • Завтра в 19:30
    •  1.70
  • Прогноз на матч Пайде — Тулевик
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие