Спаллетти о работе в «Интере»: Либо ты выполняешь работу профессионально, либо стираешь грязное бельё дома

Бывший наставникподелился некоторыми воспоминаниями о работе в клубе. В 2019 году его сменил Антонио Конте.

«У меня осталось много приятных воспоминаний о времени, проведённом в "Интере". Тем более, оба сезона мы завершили в зоне Лиги чемпионов с соперниками, дышавшими в спину.

Не знаю, как оценивалась моя работа в "Интере", но попадание в Лигу чемпионов — это вторая по значимости цель после скудетто. Думаю, выход в Лигу чемпионов превосходит победу в Кубке Италии, потому что это не трофей, но он позволяет соревноваться с лучшими командами мира.

У нас были некоторые трудности, но я никогда не использовал команду для чьих-либо личных целей. Я никогда не менял целей команды, чтобы сохранить свой имидж. Либо ты выполняешь работу профессионально, либо стираешь грязное бельё дома. Конечно, иногда всё заканчивается тем, что ты вываливаешь всё грязное бельё в прачечной и запускаешь самый интенсивный режим отжима», — приводит интервью Спаллетти Sky Sport Italia. 0