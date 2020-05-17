Фарфан: Очень сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле

Нападающий «Локомотива»рассказал о том, как чувствует себя после того,к ак заболел коронавирусом.

«Спасибо всем за ваши сообщения! Слава богу, чувствую себя очень хорошо, я спокоен.

Изолировался в своем доме из-за мер предосторожности, но с удовольствием смотрю футбол. У меня все будет хорошо.

Очень сосредоточен на своих целях, хочу вернуться на поле. До скорой встречи!» — написал перуанец в сториз своего Instagram.

35-летний Фарфан выступает за «Локомотив» с 2017 года. Вместе с московской командой становился чемпионом России (2017/18).

Является двукратным обладателем Кубка страны (2016/17, 2018/19) и обладателем Суперкубка России (2019). 0