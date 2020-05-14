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    Хиддинк поздравил «Анжи» с 29-летием клуба

    Футбол Анжи
    Бывший главный тренер «Анжи» Гус Хиддинк поздравил махачкалинский клуб и его болельщиков с 29-летием.

    Гус Хиддинк
    Гус Хиддинк

    «Дорогие болельщики "Анжи" в Махачкале, в Дагестане, за его пределами и за пределами России. Знаю, что у клуба много фанатов, поскольку работал там. Я продолжаю встречать людей, которые с теплотой вспоминают время, проведённое в "Анжи". И это правда, я наслаждался этой работой с командой и отличной поддержкой болельщиков. Я поздравляю вас с 29-летием клуба. Надеюсь, впереди "Анжи" ждут долгие годы успеха. Во время моей работы мы были близки к нему — почти выиграли Кубок России, а также здорово выступали в еврокубках и чемпионате.

    Так или иначе я наслаждался работой со своей командой и всеми работниками клуба, а также вашей поддержкой. Ещё раз поздравляю "Анжи" с днём рождения и надеюсь, что команда и болельщики смогут насладиться ближайшим будущим. Большое спасибо и хорошего дня! Хорошо отпраздновать!», — сказано в обращении тренера.

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