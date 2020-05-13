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    Норманн не променяет «Ростов» на «Манчестер Юнайтед»

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    Полузащитник «Ростова» Матиас Норманн прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

    Матиас Норманн
    Матиас Норманн

    «Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте. Что, если "Манчестер Юнайтед" все же позовет? Я останусь здесь, в "Ростове".

    Думаю, английский футбол похож на российский. Конечно, цифры говорят, что английская лига на более высоком уровне, но по ощущениям игра там и тут похожа.

    В России футбол также силовой, мы много пробегаем, но есть и индивидуально сильные игроки как в работе с мячом, так и без него», — цитирует Норманна Sport24.

    Норманн перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтона». В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провел 18 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. 0

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