Норманн не променяет «Ростов» на «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Ростова»прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны «Манчестер Юнайтед».

«Никогда об этом не слышал, поэтому даже странно рассуждать о таком варианте. Что, если "Манчестер Юнайтед" все же позовет? Я останусь здесь, в "Ростове".

Думаю, английский футбол похож на российский. Конечно, цифры говорят, что английская лига на более высоком уровне, но по ощущениям игра там и тут похожа.

В России футбол также силовой, мы много пробегаем, но есть и индивидуально сильные игроки как в работе с мячом, так и без него», — цитирует Норманна Sport24.

Норманн перешел в «Ростов» в январе 2018 года из «Брайтона». В нынешнем сезоне 23-летний норвежец провел 18 матчей в чемпионате России, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи. 0