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    Тедеско прививает современный футбол, рассказал Максименко

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    Вратарь «Спартака» Александр Максименко поделился мнением о методах работы главного тренера команды Доменико Тедеско.

    Доменико Тедеско
    Доменико Тедеско

    «У тренерского штаба есть технические оснащения, которые я раньше не видел. С Тедеско мы отрабатываем каждую деталь.

    Работаем с разным инвентарем, на сборах были затемненные очки, через которые мяч пропадает. У него есть какой-то лежачий полицейский, с помощью которого отрабатывается реакция.

    Немецкая школа чувствуется. В команде стало больше нагрузки, уделяется много времени функциональной составляющей.

    Тедеско прививает современный футбол. Первое, что он сказал, когда пришел: "Вратарь должен уметь играть ногами".

    Он говорит о том, что вратарь должен принимать правильные решения при взаимодействии с командой. Оттачиваем этот аспект.

    У нас нет задачи просто стоять в воротах, в игре принимают участие все 11 игроков команды», — сказал Максименко в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

    Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Он сталпервым немецким наставником во главе этого клуба. 0

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