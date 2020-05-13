Тедеско прививает современный футбол, рассказал Максименко

Вратарь «Спартака»поделился мнением о методах работы главного тренера команды

«У тренерского штаба есть технические оснащения, которые я раньше не видел. С Тедеско мы отрабатываем каждую деталь.

Работаем с разным инвентарем, на сборах были затемненные очки, через которые мяч пропадает. У него есть какой-то лежачий полицейский, с помощью которого отрабатывается реакция.

Немецкая школа чувствуется. В команде стало больше нагрузки, уделяется много времени функциональной составляющей.

Тедеско прививает современный футбол. Первое, что он сказал, когда пришел: "Вратарь должен уметь играть ногами".

Он говорит о том, что вратарь должен принимать правильные решения при взаимодействии с командой. Оттачиваем этот аспект.

У нас нет задачи просто стоять в воротах, в игре принимают участие все 11 игроков команды», — сказал Максименко в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Тедеско возглавляет «Спартак» с октября 2019 года. Он сталпервым немецким наставником во главе этого клуба. 0