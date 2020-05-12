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    Серию А снова приостановят, если кто-либо в клубах заразится коронавирусом

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    Если кто-либо в итальянских клубах заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок, то сезон в Серии А вновь будет приостановлен.

    В Италии все еще боятся заболеть
    В Италии все еще боятся заболеть

    Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа.

    «Без сомнений, если кто-либо в клубе сдаст положительный тест, все будет остановлено. Все отправятся на автоматический карантин, сезон будет приостановлен.

    Если вы не остановитесь сами, вас остановит вирус. Любить футбол — значит заботиться о тех, кто работает в этой сфере.

    Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А, — это экономический фактор», — заявила Зампа в эфире Radio Kiss Kiss.

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