Серию А снова приостановят, если кто-либо в клубах заразится коронавирусом

В Италии все еще боятся заболеть
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Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа.
«Без сомнений, если кто-либо в клубе сдаст положительный тест, все будет остановлено. Все отправятся на автоматический карантин, сезон будет приостановлен.
Если вы не остановитесь сами, вас остановит вирус. Любить футбол — значит заботиться о тех, кто работает в этой сфере.
Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А, — это экономический фактор», — заявила Зампа в эфире Radio Kiss Kiss.
Ожидается, что групповые тренировки в Италии будут возобновлены 18 мая. 0