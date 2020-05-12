Серию А снова приостановят, если кто-либо в клубах заразится коронавирусом

Если кто-либо в итальянских клубах заразится коронавирусом после возобновления групповых тренировок, то сезон в Серии А вновь будет приостановлен.

Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Италии Сандра Дзампа.

«Без сомнений, если кто-либо в клубе сдаст положительный тест, все будет остановлено. Все отправятся на автоматический карантин, сезон будет приостановлен.

Если вы не остановитесь сами, вас остановит вирус. Любить футбол — значит заботиться о тех, кто работает в этой сфере.

Единственная причина, по которой мы вообще говорим о возобновлении Серии А, — это экономический фактор», — заявила Зампа в эфире Radio Kiss Kiss.

Ожидается, что групповые тренировки в Италии будут возобновлены 18 мая. 0