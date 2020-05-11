В «Алавесе» согласились на снижение зарплат

Футболисты и тренерский штаб испанскогосогласились на понижение зарплаты до конца сезона-2019/2020.

«На сегодняшний день достигнуто соглашение с игроками и тренерским штабом "Алавеса" по поводу понижения заработной платы до конца сезона-2019/2020 по причине экстраординарных условий, вызванных пандемией коронавируса.

Руководство клуба хочет поблагодарить игроков и тренеров за проявленное понимание ситуации», — говорится в официальном заявлении на сайте «славных».

Отметим, что «Алавес» оставался одним из последних клубов Примеры, который не мог договориться со своими игроками о снижении окладов. Напомним, еще в марте двое сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб находится на 14-м месте в текущей таблице чемпионата Испании. 0