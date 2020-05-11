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    В «Алавесе» согласились на снижение зарплат

    Футбол Коронавирус в спорте Футбол Испании Алавес
    Футболисты и тренерский штаб испанского «Алавеса» согласились на понижение зарплаты до конца сезона-2019/2020.

    «Алавес»
    «Алавес»

    «На сегодняшний день достигнуто соглашение с игроками и тренерским штабом "Алавеса" по поводу понижения заработной платы до конца сезона-2019/2020 по причине экстраординарных условий, вызванных пандемией коронавируса.

    Руководство клуба хочет поблагодарить игроков и тренеров за проявленное понимание ситуации», — говорится в официальном заявлении на сайте «славных».

    Отметим, что «Алавес» оставался одним из последних клубов Примеры, который не мог договориться со своими игроками о снижении окладов. Напомним, еще в марте двое сотрудников клуба сдали положительные тесты на коронавирус. Клуб находится на 14-м месте в текущей таблице чемпионата Испании. 0

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