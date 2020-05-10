Гончаренко: Фернандес бы идеально вписался в «Атлетико», был бы игроком основы

Главный тренер ЦСКАподелился мнением о защитнике

«Он на самом деле игрок высочайшего уровня, потому что в равной степени успешно играет на любой позиции. Можно не сомневаться: куда мы его ни поставим, везде будет высочайший КПД.

Были у нас ситуации, когда им вроде как "Атлетико" интересовался. Хотя много клубов [интересовались], и "Реал", мы знаем, интерес проявлял.

В феврале были три дня выходных, я поехал "Атлетико" посмотрел и затем "Хетафе".

И у меня все время сравнение было, независимо от того, кто играет справа в защите "Атлетико", каким образом мог бы смотреться Марио. На мой взгляд, он бы идеально вписался.

Что надо Симеоне: подключения крайних защитников, подачи, прострелы, у них всегда есть нападающий, на которого их можно делать. Я думаю, что Марио был бы идеальным защитником для большого клуба.

По мне, он был бы однозначным игроком основного состава в том же "Атлетико". Это, может быть, громкие слова... и еще, зная, как в быту себя ведет Марио — ну это золотой человек, золотой игрок.

Никаких проблем, это суперпрофессиональный человек, он раньше всех приходит, отработает до конца, покажет своим примером, что надо делать», — рассказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio. 0