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    Гончаренко: Фернандес бы идеально вписался в «Атлетико», был бы игроком основы

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    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о защитнике Марио Фернандесе.

    Марио Фернандес
    Марио Фернандес

    «Он на самом деле игрок высочайшего уровня, потому что в равной степени успешно играет на любой позиции. Можно не сомневаться: куда мы его ни поставим, везде будет высочайший КПД.

    Были у нас ситуации, когда им вроде как "Атлетико" интересовался. Хотя много клубов [интересовались], и "Реал", мы знаем, интерес проявлял.

    В феврале были три дня выходных, я поехал "Атлетико" посмотрел и затем "Хетафе".

    И у меня все время сравнение было, независимо от того, кто играет справа в защите "Атлетико", каким образом мог бы смотреться Марио. На мой взгляд, он бы идеально вписался.

    Что надо Симеоне: подключения крайних защитников, подачи, прострелы, у них всегда есть нападающий, на которого их можно делать. Я думаю, что Марио был бы идеальным защитником для большого клуба.

    По мне, он был бы однозначным игроком основного состава в том же "Атлетико". Это, может быть, громкие слова... и еще, зная, как в быту себя ведет Марио — ну это золотой человек, золотой игрок.

    Никаких проблем, это суперпрофессиональный человек, он раньше всех приходит, отработает до конца, покажет своим примером, что надо делать», — рассказал Гончаренко в подкасте Cappuccino & Catenaccio. 0

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