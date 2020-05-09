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    Рами рассказал, что не знает имен игроков «Сочи»

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    Защитник «Сочи» Адиль Рами в эфире todayitsfootball в «инстаграме» ответил на вопрос, знает ли он по именам футболистов сочинской команды

    Адиль Рами
    Адиль Рами

    «Шутите? Я знаю одного или двух. Это слишком сложно. К тому же, если я произнесу имя, уверен, что есть 5 или 6 футболистов, которых зовут Александр.

    Как тогда я обращаюсь к одноклубникам? Эй, бро (смеётся)», — приводит Foot Radio слова Рами.

    Ранее пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев рассказал, что у француза нет проблем с адаптацией — футболист «ходит, постоянно шутит, как будто и был здесь».

    34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев.

    Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. 0

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