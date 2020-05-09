Рами рассказал, что не знает имен игроков «Сочи»

Защитник «Сочи» Адиль Рами в эфире todayitsfootball в «инстаграме» ответил на вопрос, знает ли он по именам футболистов сочинской команды

«Шутите? Я знаю одного или двух. Это слишком сложно. К тому же, если я произнесу имя, уверен, что есть 5 или 6 футболистов, которых зовут Александр.

Как тогда я обращаюсь к одноклубникам? Эй, бро (смеётся)», — приводит Foot Radio слова Рами.

Ранее пресс-атташе «Сочи» Александр Груднев рассказал, что у француза нет проблем с адаптацией — футболист «ходит, постоянно шутит, как будто и был здесь».

34-летний Рами перешёл в «Сочи» в феврале 2020 года из «Фенербахче» на правах свободного агента и пока не провёл ни одного официального матча за сочинцев.

Футболист подписал с российским клубом контракт до лета 2020 года. 0