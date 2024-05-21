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    Латыши способны ещё раз обыграть американцев?

    Латвия — США. Ставка (к. 1.86) и прогноз на матч чемпионата мира, 21 мая 2024 года

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    Латвия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Латвия — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 21 Мая 2024 года

    Латвия

  • Рига
    •  Латвия 17:20 США

    США

  • Вашингтон
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    Латвия

    Турнирное положение: На чемпионате мира в Чехии сборная Латвии не так успешна, как год назад на домашнем турнире.

    Последние матчи: Сейчас у коллектива Витолиньша девять очков в активе, но у словаков на четвертой позиции в группе их 12.

    Латвия — США: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Все хоккеисты в строю и постараются совершить невозможное — обыграть американцев ещё раз.

    Общий тонус клуба: Эти соперники встречались между собой год назад в матче за третье место, и латыши забрали себе победу.

    США

    Турнирное положение: На этом турнире сборная США оставляет приятное впечатление, но все равно проблем с игрой хватает.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: В последнем поединке против Казахстана они не были наяву, поскольку коллектив Мамбеталиева представлял собой решето, но в матче с более организованным соперником проблемы у дружины Куинна возникают практически сразу.

    Травмированные игроки: По-прежнему испытывает сложности со здоровьем голкипер Лайон. У него достаточно серьезное повреждение руки.

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    Общий тонус клуба: Для звёздно-полосатых дело принципа обыграть латвийскую сборную и отомстить за обидное поражение годичной давности, не позволившее завоевать бронзовые награды турнира.

    Статистика для ставок

    • Американцы проиграли последний матч балтийскому коллективу

    • Сборная США за три последних матча отправила в ворота противника 19 шайб

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 9.75, на ничью — 7.27, на гостей — 1.26.

    Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

    Альтернативный прогноз: Результативный хоккей всем будет обеспечен

    Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.86.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.11.

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    Латвия — США. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Латвия — США с коэффициентом 1.86.
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