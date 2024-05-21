В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Латвия будет принимать США. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Латвия — США: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Латвия

Турнирное положение: На чемпионате мира в Чехии сборная Латвии не так успешна, как год назад на домашнем турнире.

Последние матчи: Сейчас у коллектива Витолиньша девять очков в активе, но у словаков на четвертой позиции в группе их 12.

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Травмированные игроки: Все хоккеисты в строю и постараются совершить невозможное — обыграть американцев ещё раз.

Общий тонус клуба: Эти соперники встречались между собой год назад в матче за третье место, и латыши забрали себе победу.

США

Турнирное положение: На этом турнире сборная США оставляет приятное впечатление, но все равно проблем с игрой хватает.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: В последнем поединке против Казахстана они не были наяву, поскольку коллектив Мамбеталиева представлял собой решето, но в матче с более организованным соперником проблемы у дружины Куинна возникают практически сразу.

Травмированные игроки: По-прежнему испытывает сложности со здоровьем голкипер Лайон. У него достаточно серьезное повреждение руки.

Общий тонус клуба: Для звёздно-полосатых дело принципа обыграть латвийскую сборную и отомстить за обидное поражение годичной давности, не позволившее завоевать бронзовые награды турнира.

Статистика для ставок

Американцы проиграли последний матч балтийскому коллективу

Сборная США за три последних матча отправила в ворота противника 19 шайб

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 9.75, на ничью — 7.27, на гостей — 1.26.

Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу

Альтернативный прогноз: Результативный хоккей всем будет обеспечен

Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.86.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.11.