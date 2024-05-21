Латвия
США
Латвия
Турнирное положение: На чемпионате мира в Чехии сборная Латвии не так успешна, как год назад на домашнем турнире.
Последние матчи: Сейчас у коллектива Витолиньша девять очков в активе, но у словаков на четвертой позиции в группе их 12.
Латвия — США: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Все хоккеисты в строю и постараются совершить невозможное — обыграть американцев ещё раз.
Общий тонус клуба: Эти соперники встречались между собой год назад в матче за третье место, и латыши забрали себе победу.
США
Турнирное положение: На этом турнире сборная США оставляет приятное впечатление, но все равно проблем с игрой хватает.
Последние матчи: В последнем поединке против Казахстана они не были наяву, поскольку коллектив Мамбеталиева представлял собой решето, но в матче с более организованным соперником проблемы у дружины Куинна возникают практически сразу.
Травмированные игроки: По-прежнему испытывает сложности со здоровьем голкипер Лайон. У него достаточно серьезное повреждение руки.
Общий тонус клуба: Для звёздно-полосатых дело принципа обыграть латвийскую сборную и отомстить за обидное поражение годичной давности, не позволившее завоевать бронзовые награды турнира.
Статистика для ставок
- Американцы проиграли последний матч балтийскому коллективу
- Сборная США за три последних матча отправила в ворота противника 19 шайб
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 9.75, на ничью — 7.27, на гостей — 1.26.
Прогноз: В этом поединке американцы одержат уверенную победу
- 1.91Швеция — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.87Канада — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.95Австрия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- NEWФрибет до 15 000 рублей в Фонбете. Вот как
Альтернативный прогноз: Результативный хоккей всем будет обеспечен
Ставка: Ф2 (-2.5) с коэффициентом 1.86.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.11.