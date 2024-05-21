Швеция
Словакия
Швеция
Турнирное положение: В этом году сборная Швеции совсем не похожа на ту команду, которая играла на чемпионатах мира несколько лет подряд.
Последние матчи: За всю дистанцию группового этапа «Тре Крунур» не потеряли ни одного очка и уверенно возглавляют свою группу.
Швеция — Словакия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: С кадровым составом полный порядок. Но некоторые игроки могут получить отдых от тренерского штаба «желто-синих».
Общий тонус клуба: Со словацкой сборной получится быстрый хоккей, в котором преуспеют больше скандинавы.
Словакия
Турнирное положение: Имея достаточно неопытный состав сборная Словакии смогла сделать важный шаг вперёд и практически обеспечила себе место в плей-офф.
Последние матчи: Коллектив Рэмзи в последнем сыгранном мачте все же уступил латышам, но опережает их в таблице на три очка.
Травмированные игроки: У словаков сразу два игрока не могут принимать участие в предстоящей игре. Кудрна получил травму головы накануне, а у Поспишила травма нижней части тела.
Общий тонус клуба: Со шведами не будет просто, но переделённые шансы на успех на протяжении всего матча будут появляться.
Статистика для ставок
- Шведы проиграли последний очный матч со счетом 0:4
- Шведы за восемь последних очных поединков проигрывали своему сопернику лишь раз
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.01, на гостей — 5.01.
Прогноз: Шведы без напряга добудут победу
- 1.86Латвия — США: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.87Канада — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.95Австрия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
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Альтернативный прогноз: Игра будет быстрой и довольно результативной
Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.91.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.22.