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    Шведы пройдут групповой этап без потери очков?

    Швеция — Словакия. Ставка (к. 1.91) и прогноз на матч чемпионата мира, 21 мая 2024 года

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    Швеция
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Швеция — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа B 21 Мая 2024 года

    Швеция

  • Стокгольм
    •  Швеция 21:20 Словакия

    Словакия

  • Братислава
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    Швеция

    Турнирное положение: В этом году сборная Швеции совсем не похожа на ту команду, которая играла на чемпионатах мира несколько лет подряд.

    Последние матчи: За всю дистанцию группового этапа «Тре Крунур» не потеряли ни одного очка и уверенно возглавляют свою группу.

    Швеция — Словакия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.555.405.00Бонус$9500
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    Травмированные игроки: С кадровым составом полный порядок. Но некоторые игроки могут получить отдых от тренерского штаба «желто-синих».

    Общий тонус клуба: Со словацкой сборной получится быстрый хоккей, в котором преуспеют больше скандинавы.

    Словакия

    Турнирное положение: Имея достаточно неопытный состав сборная Словакии смогла сделать важный шаг вперёд и практически обеспечила себе место в плей-офф.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Коллектив Рэмзи в последнем сыгранном мачте все же уступил латышам, но опережает их в таблице на три очка.

    Травмированные игроки: У словаков сразу два игрока не могут принимать участие в предстоящей игре. Кудрна получил травму головы накануне, а у Поспишила травма нижней части тела.

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    Общий тонус клуба: Со шведами не будет просто, но переделённые шансы на успех на протяжении всего матча будут появляться.

    Статистика для ставок

    • Шведы проиграли последний очный матч со счетом 0:4

    • Шведы за восемь последних очных поединков проигрывали своему сопернику лишь раз

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.01, на гостей — 5.01.

    Прогноз: Шведы без напряга добудут победу

    Альтернативный прогноз: Игра будет быстрой и довольно результативной

    Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.91.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.22.

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    Швеция — Словакия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Швеция — Словакия с коэффициентом 1.91.
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