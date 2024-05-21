В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Швеция будет принимать Словакию. Игра пройдет на «Остравар Арене» 21 мая. Начало встречи — в 21:20 мск. Швеция — Словакия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Швеция

Турнирное положение: В этом году сборная Швеции совсем не похожа на ту команду, которая играла на чемпионатах мира несколько лет подряд.

Последние матчи: За всю дистанцию группового этапа «Тре Крунур» не потеряли ни одного очка и уверенно возглавляют свою группу.

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Травмированные игроки: С кадровым составом полный порядок. Но некоторые игроки могут получить отдых от тренерского штаба «желто-синих».

Общий тонус клуба: Со словацкой сборной получится быстрый хоккей, в котором преуспеют больше скандинавы.

Словакия

Турнирное положение: Имея достаточно неопытный состав сборная Словакии смогла сделать важный шаг вперёд и практически обеспечила себе место в плей-офф.

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Последние матчи: Коллектив Рэмзи в последнем сыгранном мачте все же уступил латышам, но опережает их в таблице на три очка.

Травмированные игроки: У словаков сразу два игрока не могут принимать участие в предстоящей игре. Кудрна получил травму головы накануне, а у Поспишила травма нижней части тела.

Общий тонус клуба: Со шведами не будет просто, но переделённые шансы на успех на протяжении всего матча будут появляться.

Статистика для ставок

Шведы проиграли последний очный матч со счетом 0:4

Шведы за восемь последних очных поединков проигрывали своему сопернику лишь раз

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.58, на ничью — 5.01, на гостей — 5.01.

Прогноз: Шведы без напряга добудут победу

Альтернативный прогноз: Игра будет быстрой и довольно результативной

Ставка: Ф1 (-1.5) с коэффициентом 1.91.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.22.