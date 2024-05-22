22 мая в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Энергетик» и «Алтын Асыр». Начало игры — в 15:00 мск. «Энергетик» — «Алтын Асыр»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

«Энергетик»

Турнирное положение: «Энергетики» нынче упорно стоят на вылет. На данный момент команда находится на 9 месте турнирной таблицы.

При этом «Энергетик» еще ни разу не победил. В 14 поединках команда проиграла 12 раз при 2 паритетах.

Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда снова была разгромлена. «Энергетик» пропустил 6 безответных мячей от «Аркадага».

А вот до того команда уступила «Шагадаму» (1:3). И лишь «Мерву» «энергетики» дали бой, хоть в итоге минимально проиграли.

В 5 своих последних матчах команда добыла всего 1 ничью. В этих поединках «Энергетик» настрелял 2 мяча при 12 пропущенных.

Не сыграют: Травмированных нет.

Все прогнозы на футбол

Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и пропускает «Энергетик» катастрофически много: 39 мячей в 14 матчах чемпионата.

Матчи против «Алтын Асыра» для команды исторически складываются неудачно. 13 последних очных поединков были проиграны.

Несомненно, хозяева постараются оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту. «Энергетик» будет действовать строго от обороны.

«Алтын Асыр»

Турнирное положение: Эта команда не смогла бросить перчатку вызова «Аркадагу». Ныне «Алтын Асыр» располагается на 2 месте турнирной таблицы.

Притом, что «Алтын Асыр» на 11 очков отстает от лидера. А вот отрыв от 3 позиции составляет всего 3 очка.

Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла три очка. «Алтын Асыр» не оставил шансов «Копетдагу» (1:0).

А вот до того команда нанесла поражение «Ашхабаду» (4:1). Правда, чуть ранее была потеря очков во встрече с «Ахалом» (2:2).

Беспроигрышная серия составляет 4 матча. Да и забивает команда в среднем более 2 мячей за матч.

Не сыграют: Травмированных нет.

Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Алтын Асыр» выглядит достаточно выгодно. Да и оборона дает результативный сбой в среднем раз за матч.

На данный момент команда озабочена сохранением 2 позиции. Хоть в плане реализации у «Алтын Асыра» не все ладится.

Более того, «Алтын Асыр» уже 4 года не терял очки в матчах с «Энергетиком». Да и нынешняя диспозиция говорит о явном превосходстве над беспросветным аутсайдером.

Наверняка гости будут агрессивны в атаке. Кого же еще громить, как не главного аутсайдера чемпионата?!

Статистика для ставок

«Энергетик» проиграл «Алтын Асыру» в 13 последних очных поединках

«Энергетик» еще ни разу не выиграл в нынешнем чемпионате

«Алтын Асыр» в среднем забивает 2 гола за матч

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Алтын Асыр» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.39. Ничья оценена в 4.60, а победа оппонента — в скромные 7.85.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с весьма сходными коэффициентами — 1.86 и 1.92.

Прогноз: Номинальные гости смотрятся мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

«Алтын Асыр» явно намеревается закрепиться на 2 строчке, и наверняка будет действовать с позиции силы.

Ставка: Фора «Алтын Асыра» -1.5 за 2.10.

Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут обе команды.

Ставка: Обе забьют за 2.11