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    Австрийцы доберутся до двузначного количества очков?

    Австрия — Великобритания. Ставка (к. 1.95) и прогноз на матч чемпионата мира, 21 мая 2024 года

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    Прогноз и ставки на Австрия — Великобритания
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    Австрия
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Великобританию. Игра пройдет на «О2 Арене» 21 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Австрия — Великобритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 21 Мая 2024 года

    Австрия

  • Вена
    •  Австрия 13:20 Великобритания

    Великобритания

  • Лондон
    •

    Австрия

    Турнирное положение: Этот чемпионат мира сборная Австрии однозначно может себе занести в актив, поскольку последний семь очков перед последним поединков с аутсайдером она набирала очень давно.

    Последние матчи: В поединке против главного соперника за выживание (сборной Норвегии) подопечные Бадера продемонстрировали доминирование и по делу победили в разницей в три шайбы (4:1).

    Австрия — Великобритания: коэффициенты букмекеров

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    Травмированные игроки: Все игроки здоровы, и могут не сыграть только по воле главного тренера, который решит дать отдохнуть отдельным хоккеистам.

    Общий тонус клуба: Австрийцы все свои вопросы на нынешнем первенстве уже решили, но набрать двузначное количество набранных очков им очень хочется.

    Великобритания

    Турнирное положение: Под завершение группового этапа можно констатировать факт, что Великобритания не тянет на уровень элитного класса.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: Британцы несколько раз были очень близки набрать первые очки на этом мировом первенстве, но судьба распоряжалась иначе.

    Травмированные игроки: Никаких потерь в плане травм у команды из Соединенного Королевства не имеется.

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    Общий тонус клуба: В матче против австрийцев номинальные гости предстоящего поединка вполне могут побороться за возможность набрать первые очки на этом турнире.

    Статистика для ставок

    • Австрийцы ни разу в своей истории не проигрывали британцам

    • Британцы не могут победить семь матчей кряду

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.76, на гостей — 8.90.

    Прогноз: Австрийцы убедительно победят в предстоящем поединке

    Альтернативный прогноз: Встреча обещает быть результативной

    Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

    Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.26.

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    Австрия — Великобритания. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Великобританию. Игра пройдет на «О2 Арене» 21 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Австрия — Великобритания с коэффициентом 1.95.
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