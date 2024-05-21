В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Австрия будет принимать Великобританию. Игра пройдет на «О2 Арене» 21 мая. Начало встречи — в 13:20 мск. Австрия — Великобритания: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Австрия

Турнирное положение: Этот чемпионат мира сборная Австрии однозначно может себе занести в актив, поскольку последний семь очков перед последним поединков с аутсайдером она набирала очень давно.

Последние матчи: В поединке против главного соперника за выживание (сборной Норвегии) подопечные Бадера продемонстрировали доминирование и по делу победили в разницей в три шайбы (4:1).

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Травмированные игроки: Все игроки здоровы, и могут не сыграть только по воле главного тренера, который решит дать отдохнуть отдельным хоккеистам.

Общий тонус клуба: Австрийцы все свои вопросы на нынешнем первенстве уже решили, но набрать двузначное количество набранных очков им очень хочется.

Великобритания

Турнирное положение: Под завершение группового этапа можно констатировать факт, что Великобритания не тянет на уровень элитного класса.

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Последние матчи: Британцы несколько раз были очень близки набрать первые очки на этом мировом первенстве, но судьба распоряжалась иначе.

Травмированные игроки: Никаких потерь в плане травм у команды из Соединенного Королевства не имеется.

Общий тонус клуба: В матче против австрийцев номинальные гости предстоящего поединка вполне могут побороться за возможность набрать первые очки на этом турнире.

Статистика для ставок

Австрийцы ни разу в своей истории не проигрывали британцам

Британцы не могут победить семь матчей кряду

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.76, на гостей — 8.90.

Прогноз: Австрийцы убедительно победят в предстоящем поединке

Альтернативный прогноз: Встреча обещает быть результативной

Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.

Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.26.