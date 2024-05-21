Австрия
Великобритания
Австрия
Турнирное положение: Этот чемпионат мира сборная Австрии однозначно может себе занести в актив, поскольку последний семь очков перед последним поединков с аутсайдером она набирала очень давно.
Последние матчи: В поединке против главного соперника за выживание (сборной Норвегии) подопечные Бадера продемонстрировали доминирование и по делу победили в разницей в три шайбы (4:1).
Австрия — Великобритания: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Все игроки здоровы, и могут не сыграть только по воле главного тренера, который решит дать отдохнуть отдельным хоккеистам.
Общий тонус клуба: Австрийцы все свои вопросы на нынешнем первенстве уже решили, но набрать двузначное количество набранных очков им очень хочется.
Великобритания
Турнирное положение: Под завершение группового этапа можно констатировать факт, что Великобритания не тянет на уровень элитного класса.
Последние матчи: Британцы несколько раз были очень близки набрать первые очки на этом мировом первенстве, но судьба распоряжалась иначе.
Травмированные игроки: Никаких потерь в плане травм у команды из Соединенного Королевства не имеется.
Общий тонус клуба: В матче против австрийцев номинальные гости предстоящего поединка вполне могут побороться за возможность набрать первые очки на этом турнире.
Статистика для ставок
- Австрийцы ни разу в своей истории не проигрывали британцам
- Британцы не могут победить семь матчей кряду
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.30, на ничью — 6.76, на гостей — 8.90.
Прогноз: Австрийцы убедительно победят в предстоящем поединке
- 1.92Франция — Германия: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
- 1.87Канада — Чехия: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.86Латвия — США: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
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Альтернативный прогноз: Встреча обещает быть результативной
Ставка: Ф1 (-2.5) с коэффициентом 1.95.
Альтернативная ставка: ТБ 6 с коэффициентом 2.26.