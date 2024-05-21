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    Канадцы обыграют хозяев турнира?

    Канада — Чехия. Ставка (к. 1.87) и прогноз на матч чемпионата мира, 21 мая 2024 года

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    Канада
    В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Чехию. Игра пройдет на «О2 Арене» 21 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Канада — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Хоккей. ЧМ-2024. Группа A 21 Мая 2024 года

    Канада

  • Оттава
    •  Канада 17:20 Чехия

    Чехия

  • Прага
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    Канада

    Турнирное положение: Учитывая все сложности с игрой на этом мировом форуме, сборная Канады не проиграла ни одного матча своим соперникам.

    Последние матчи: Последняя игра против швейцарцев была самой сложной на данном турнире, но хоккеисты из страны кленового листа смогли одержать верх, забросив на оду шайбу больше европейцев.

    Канада — Чехия: коэффициенты букмекеров

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  • 1.904.703.40Бонус$9500
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    Травмированные игроки: Проблем со здоровьем у канадских хоккеистов никаких нет. Дисциплинарные взыскания также ни к кому не применялись

    Общий тонус клуба: С чехами не придется легко, поскольку эта сборная принимает у себя чемпионат мира, а при своих болельщиках она выложится на полную катушку.

    Чехия

    Турнирное положение: На домашнем первенстве сборная Чехии выглядит более, чем прилично. Особенно если брать во внимание выступления этой европейской команды на протяжении последнего десятилетия.

    Все прогнозы на ЧМ по хоккею

    Последние матчи: На групповом этапе подопечные Радима Рулика проиграли только один матч, который выпал на встречу против швейцарцев.

    Травмированные игроки: Чешские игроки полны сил доказать свою силу в поединке против фаворита всего турнира.

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    Общий тонус клуба: С канадцами игра обещает быть непримиримой, но у заокеанской дружины все равно больше шансов на успех.

    Статистика для ставок

    • Канадцы не проигрывают восемь матчей подряд

    • Чехи не могут победить канадцев с 2018 года

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.33, на гостей — 3.32.

    Прогноз: Канадцы выглядят сильнее по большинству факторов

    Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной, поскольку сила соперников существенна

    Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

    Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.22.

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    Канада — Чехия. В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Чехию. Игра пройдет на «О2 Арене» 21 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. / Ставка и прогноз на матч Канада — Чехия с коэффициентом 1.87.
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