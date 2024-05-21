В матче группового этапа чемпионата мира по хоккею Канада будет принимать Чехию. Игра пройдет на «О2 Арене» 21 мая. Начало встречи — в 17:20 мск. Канада — Чехия: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Канада

Турнирное положение: Учитывая все сложности с игрой на этом мировом форуме, сборная Канады не проиграла ни одного матча своим соперникам.

Последние матчи: Последняя игра против швейцарцев была самой сложной на данном турнире, но хоккеисты из страны кленового листа смогли одержать верх, забросив на оду шайбу больше европейцев.

Канада — Чехия: коэффициенты букмекеров 1X2Новым игрокам 1.904.703.40Бонус$9500

Травмированные игроки: Проблем со здоровьем у канадских хоккеистов никаких нет. Дисциплинарные взыскания также ни к кому не применялись

Общий тонус клуба: С чехами не придется легко, поскольку эта сборная принимает у себя чемпионат мира, а при своих болельщиках она выложится на полную катушку.

Чехия

Турнирное положение: На домашнем первенстве сборная Чехии выглядит более, чем прилично. Особенно если брать во внимание выступления этой европейской команды на протяжении последнего десятилетия.

Все прогнозы на ЧМ по хоккею

Последние матчи: На групповом этапе подопечные Радима Рулика проиграли только один матч, который выпал на встречу против швейцарцев.

Травмированные игроки: Чешские игроки полны сил доказать свою силу в поединке против фаворита всего турнира.

Общий тонус клуба: С канадцами игра обещает быть непримиримой, но у заокеанской дружины все равно больше шансов на успех.

Статистика для ставок

Канадцы не проигрывают восемь матчей подряд

Чехи не могут победить канадцев с 2018 года

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.33, на гостей — 3.32.

Прогноз: Канадцы выглядят сильнее по большинству факторов

Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной, поскольку сила соперников существенна

Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.

Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.22.