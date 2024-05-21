Канада
Чехия
Канада
Турнирное положение: Учитывая все сложности с игрой на этом мировом форуме, сборная Канады не проиграла ни одного матча своим соперникам.
Последние матчи: Последняя игра против швейцарцев была самой сложной на данном турнире, но хоккеисты из страны кленового листа смогли одержать верх, забросив на оду шайбу больше европейцев.
Канада — Чехия: коэффициенты букмекеров
Травмированные игроки: Проблем со здоровьем у канадских хоккеистов никаких нет. Дисциплинарные взыскания также ни к кому не применялись
Общий тонус клуба: С чехами не придется легко, поскольку эта сборная принимает у себя чемпионат мира, а при своих болельщиках она выложится на полную катушку.
Чехия
Турнирное положение: На домашнем первенстве сборная Чехии выглядит более, чем прилично. Особенно если брать во внимание выступления этой европейской команды на протяжении последнего десятилетия.
Последние матчи: На групповом этапе подопечные Радима Рулика проиграли только один матч, который выпал на встречу против швейцарцев.
Травмированные игроки: Чешские игроки полны сил доказать свою силу в поединке против фаворита всего турнира.
Общий тонус клуба: С канадцами игра обещает быть непримиримой, но у заокеанской дружины все равно больше шансов на успех.
Статистика для ставок
- Канадцы не проигрывают восемь матчей подряд
- Чехи не могут победить канадцев с 2018 года
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: На хозяев дают коэффициент 1.87, на ничью — 4.33, на гостей — 3.32.
Прогноз: Канадцы выглядят сильнее по большинству факторов
- 1.86Латвия — США: прогноз и ставкаСегодня в 17:20
- 1.91Швеция — Словакия: прогноз и ставкаСегодня в 21:20
- 1.95Австрия — Великобритания: прогноз и ставкаСегодня в 13:20
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Альтернативный прогноз: Игра не будет результативной, поскольку сила соперников существенна
Ставка: П1 с коэффициентом 1.87.
Альтернативная ставка: ТМ 5 с коэффициентом 2.22.