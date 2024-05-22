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    «Аркадаг» снова разгромит «Мерв»

    «Мерв» — «Аркадаг». Ставка (к. 2.42) и прогноз на футбол, чемпионат Туркменистана, 22 мая 2024 года

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    «Аркадаг»
    22 мая в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. «Мерв» — «Аркадаг»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    Футбол. Туркменистан. Премьер-лига 22 Мая 2024 года

    Мерв

  • Мары
    •  Мерв 15:00 Аркадаг

    Аркадаг

  • Аркадаг
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    «Мерв»

    Турнирное положение: «Мерв» нынче ходит в середняках лиги. На данный момент команда находится на 95месте турнирной таблицы.

    При этом «Мерв» еще ни разу не сыграл вничью. В 14 поединках команда выиграла и проиграла по 7 раз.

    Последние матчи: в предыдущем туре чемпионата команда была разгромлена. «Мерв» пропустил 3 безответных мяча от «Шагадама».

    А вот до того команда с минимальным счетом одолела «Энергетик». Зато «Копетдагу» «Мерв» уступил (0:2).

    В 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках она настреляла 3 мяча при 10 пропущенных в свои ворота.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Все прогнозы на футбол

    Состояние команды: в своих последних поединках команда явно не блистала. Да и пропускает «Мерв» многовато: 23 мяча в 14 матчах чемпионата.

    Матчи против «Аркадага» для команды исторически складываются неудачно. Все 4 очных поединка были проиграны по всем статьям.

    Несомненно, «Мерв» попытается оказать достойное сопротивление столь сильному оппоненту. Вот только соперник выглядит на голову сильнее.

    «Аркадаг»

    Турнирное положение: Эта команда на голову выше всех в чемпионате. Ныне «Аркадаг» располагается на 1 месте турнирной таблицы.

    Притом, что «Аркадаг» давно ходит в чемпионах. Все свои 14 матчей чемпионата команда выиграла с общим счетом 73:7.

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    • Последние матчи: в своем предыдущем поединке команда добыла очередные три очка. «Аркадаг» не оставил шансов «Энергетику» (6:0).

    А вот до того команда нанесла поражение «Копетдагу» (5:1). Плюс чуть ранее был уверенно бит «Ашхабад» (7:1).

    В 5 своих последних поединках чемпион разгромил своих соперников. Меньше 4 мячей «Аркадаг» никому не отгружает.

    Не сыграют: Травмированных нет.

    Состояние команды: на нынешнем турнирном отрезке «Аркадаг» выглядит блестяще. Да и оборона дает результативный сбой в среднем раз за 2 матча.

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    На данный момент команда уже фактически доигрывает чемпионат. «Аркадаг» явно стремится пройти всю дистанцию без потерь.

    Более того, «Аркадаг» лишь однажды пропустил от «Мерва» в 4 очных встречах. А вот в последнем очном поединке команда выиграла со счетом 9:0.

    Наверняка гости будут привычно агрессивны в атаке. Не сомневайтесь, быть очередному разгрому в исполнении чемпиона!

    Статистика для ставок

    • «Мерв» проиграл «Аркадагу» во всех 4 очных поединках

    • «Мерв» еще ни разу в чемпионате не сыграл вничью

    • «Аркадаг» выиграл все свои 14 матчей

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: «Аркадаг» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.18. Ничья оценена в 7.56, а победа оппонента — в скромные 10.80.

    ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с полностью разными коэффициентами — 1.60 и 2.25.

    Прогноз: Номинальные гости смотрятся в разы мощнее оппонента, и уж точно будут активно атаковать.

    «Аркадаг» явно намеревается выиграть все свои матчи, и наверняка будет действовать с позиции силы.

    Ставка: Фора «Аркадага» -2.5 за 2.42.

    Прогноз: более рискованный прогноз, что забить смогут обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 2.64

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    «Мерв» — «Аркадаг». 22 мая в 17-м туре чемпионата Туркменистана по футболу сыграют «Мерв» и «Аркадаг». Начало игры — в 15:00 мск. / Ставка и прогноз на матч «Мерв» — «Аркадаг» с коэффициентом 2.42.
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