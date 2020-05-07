У двух сотрудников «Локомотива» диагностирован коронавирус

«Могу подтвердить, что, к сожалению, у двух сотрудников "Локомотива" подтвердился диагноз коронавирусной инфекции.
Это два сотрудника, которые отвечают за поддержание бесперебойной работы основных систем жизнедеятельности стадиона», — рассказал Брейдо Sport24.
«В конце прошлой недели был диагностирован один случай, на этой — еще один. Один из них госпитализирован, один находится дома», — цитирует ТАСС пресс-службу «Локомотива».
В России зафиксировано 177 160 случаев заражения COVID-19. 23 803 человека выздоровели, 1 625 — умерли. 0