Джеррард хочет дальше тренировать «Рейнджерс»

Главный тренерзаявил о своем желании продолжать тренировать шотландский клуб дальше, передает Sky Sports.

«Останусь ли я в "Рейнджерс"? Этот вопрос вам следует задать руководству. Я продолжу много работать и стремиться к развитию, стараться улучшать качества футболистов состава и усиливать команду.

Мы определенно стали сильнее, наш путь продолжается, и я делаю все, что в моих силах, чтобы мы прошли его как можно скорее. Это только начало, мы работаем два года, и я хочу продолжать», — сказал Джеррард.

Напомним, англичанин возглавил команду в 2018 году. В прошлом сезоне «Рейнджерс» по итогам чемпионата Шотландии стал вторым. В текущем сезоне команда также идет второй в турнирной таблице, на 13 очков отставая от лидирующего «Селтика». 0