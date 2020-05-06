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    Арустамян: Большинство клубов за досрочное окончание сезона, а Дюков хочет продолжить

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    Комментатор Нобель Арустамян заявил, что большая часть клубов РПЛ выступает за досрочное завершение сезона РПЛ. По его словам, президент РФС Александр Дюков хочет обратного.

    Александр Дюков
    Александр Дюков

    «Большинство клубов и правда выступают за досрочное завершение сезона РПЛ. Но очень важно разделять точку зрения клубов и РФС. Насколько мне известно, лично Александр Дюков заинтересован в возобновлении чемпионата России и будет делать все, чтобы доиграть оставшиеся туры. Того же мнения, по моим данным, руководство РПЛ в лице Сергея Прядкина.

    Дюков до последнего не оставит попыток доиграть сезон до конца. С государственными органами уже ведутся консультации о возвращении с 15 мая легионеров. Так, чтобы те прошли карантин в две недели и потом начали подготовку. Повторю, большинство клубов все еще за то, чтобы окончательно прервать сезон. Их позиция серьезна, но решение принимает РФС. И позиция Дюкова четкая: надо возобновлять чемпионат», — ссылается Sport24 на Telegram Арустамяна. 0

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