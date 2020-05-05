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    Клопп: Санчо и Мбаппе? Я доволен нынешним подбором игроков

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    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп оценил нынешний состав своей команды и заявил, что на данный момент его все устраивает. Также он оценил вероятность приобретения Джейдона Санчо или Килиана Мбаппе этим летом.

    Юрген Клопп
    Юрген Клопп

    «Садио Мане и Мохаммед Салах достаточно молоды, чтобы выступать за "Ливерпуль" в ближайшие несколько лет. Я полностью доволен нынешним подбором игроков и не думаю о ком-то еще. Когда я нахожусь в каком-то клубе, то работаю с теми, кто у меня есть в распоряжении, а не мечтаю о других. Санчо и Мбаппе? Если заполучим кого-то из них — здорово, но мы будем пытаться извлечь лучшее из того, что имеем. Вообще, я не могу отвечать на подобные вопросы, не создав массу заголовков в СМИ на следующий день, а это не то, чего мне хотелось бы», — цитирует специалиста beIN Sports. 0

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