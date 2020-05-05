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    НОК Италии предложил Серии А найти альтернативу, если сезон не будет возобновлен

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    Министр спорта и молодежной политики Италии Винченцо Спадафора заявил, что руководство страны разрабатывает протоколы для начала командных тренировок.

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    «Сейчас мы работаем над протоколом подготовки к командным видам спорта и руководством по открытию объектов, где практикуется массовый спорт», — написал он в Facebook.

    Функционер отметил, что предыдущие высказывания о том, что тренировки футбольных команд не начнутся раньше 18 мая — это касается лишь групповых занятий, а не индивидуальных.

    Глава Национального олимпийского комитета Италии Джованни Малаго призвал организаторов Серии А приготовить альтернативный вариант на тот случай, если сезон все же не получится возобновить.

    «Что касается возобновления сезона, я позволю себе сказать, что у футбола есть право и обязанность пытаться завершить кампанию, но также важно иметь альтернативу, чтобы все не развалилось», — заявил он в эфире телеканала Rai 2.

    Чемпионат Италии ушел на временную паузу из-за пандемии коронавирусной инфекции. УЕФА призвал организаторов всех лиг по возможности доиграть текущий сезон. 0

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