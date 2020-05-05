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    Холлоуэй выразил беспокойство в связи с ранним возобновлением АПЛ

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    Бывший главный тренер «Блэкпула» и «Кристал Пэлас» Иан Холлоуэй выразил беспокойство о том, что сезон в Англии возобновят слишком рано.

    Иан Холлоуэй
    Иан Холлоуэй

    «В фильмах о зомби мы видим, как все убегают от них, однако если футбол начнется слишком рано, мы сами будем бежать к ним. Это поспешное решение, футболисты могут умереть. Безумна даже мысль о том, чтобы играть, когда ситуация чуть ли не хуже, чем в первое время.

    Рискуют не только игроки. Я не хочу нести ответственность за смерть водителя автобуса, который везет нас на игру. Как я посмотрю в глаза его жене? Я не смогу жить с этим.

    Они говорят о тестировании каждого игрока, каждого официального лица и каждого человека, с которым мы могли контактировать. Но что, если кто-то переносит болезнь бессимптомно? Что, если тесты недостаточно точны?» — цитирует Холлоуэя The Sun. 0

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