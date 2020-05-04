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    CМИ: Зидан даст еще один шанс Хамесу Родригесу

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    Полузащитник «Реала» Хамес Родригес может продолжить выступать за мадридский клуб.

    Хамес Родригес
    Хамес Родригес

    После возобновления тренировок главный тренер Зинедин Зидан предоставит колумбийцу шанс закрепиться в составе, сообщает Marca.

    Ранее стало известно, что Хамес входит в число игроков, с которыми «Реал» планирует расстаться в ближайшее трансферное окно. Сам хавбек тоже не против сменить команду.

    На планы «сливочных» повлиял кризис, вызванный пандемией коронавируса. Ожидается, что стоимость футболистов значительно снизится. При этом мадридцы не хотят продавать Родригеса за небольшую сумму.

    Существует вариант, при котором Хамес продлит соглашение с «Реалом» и останется в клубе на продолжительное время. Нынешний контракт 28-летнего полузащитника рассчитан до 30 июня 2021 года. 0

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