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    «Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Челси»

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    Полузащитник «Челси» Тьемуэ Бакайоко может продолжить карьеру в испанской «Севилье», сообщает Football Espana.

    Тьемуэ Бакайоко
    Тьемуэ Бакайоко

    По информации источника, испанский клуб рассматривает возможность трансфера 25-летнего француза, который в сезоне-2019/20 выступал на правах аренды за «Монако». Отмечается, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на Бакайоко.

    Отмечается, что андалусийцы могут выложить за француза 25-30 миллионов евро, что теоретически должно устроить лондонцев.

    В минувшем сезоне он в чемпионата Франции провел 20 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. 0

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