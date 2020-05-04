«Севилья» проявляет интерес к полузащитнику «Челси»

Полузащитникможет продолжить карьеру в испанской, сообщает Football Espana.

По информации источника, испанский клуб рассматривает возможность трансфера 25-летнего француза, который в сезоне-2019/20 выступал на правах аренды за «Монако». Отмечается, что главный тренер «синих» Фрэнк Лэмпард не рассчитывает на Бакайоко.

Отмечается, что андалусийцы могут выложить за француза 25-30 миллионов евро, что теоретически должно устроить лондонцев.

В минувшем сезоне он в чемпионата Франции провел 20 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи. 0