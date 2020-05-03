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    Манчини: Возраст не имеет значения для вызова в сборную

    Футбол Сборная Италии Футбол Италии
    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини рассказал о подборе игроков в национальную команду.

    Роберто Манчини
    Роберто Манчини

    «Я говорю молодым игрокам: будьте преданы делу и усердно тренируйтесь: если у вас есть техническое качество и характер, я готов позвонить вам, даже если вы еще не дебютировали в первой команде на клубном уровне.

    В моем штате есть люди, которые следят за низшими лигами Италии, и, если там заметят качественных игроков, я готов их вызвать.

    Возраст не имеет значения для меня: техника и характер имеют значение. Мы должны дать шанс хорошим молодым футболистам, позволить им играть и допускать ошибки», — цитирует Манчини Goal. 0

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