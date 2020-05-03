Манчини: Возраст не имеет значения для вызова в сборную

Главный тренер сборной Италиирассказал о подборе игроков в национальную команду.

«Я говорю молодым игрокам: будьте преданы делу и усердно тренируйтесь: если у вас есть техническое качество и характер, я готов позвонить вам, даже если вы еще не дебютировали в первой команде на клубном уровне.

В моем штате есть люди, которые следят за низшими лигами Италии, и, если там заметят качественных игроков, я готов их вызвать.

Возраст не имеет значения для меня: техника и характер имеют значение. Мы должны дать шанс хорошим молодым футболистам, позволить им играть и допускать ошибки», — цитирует Манчини Goal. 0