КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Альфонсо ДэвисТалант «Баварии» обещает стать одним из лучших в мире
  • 11:25
    • «Авангард» и «Спартак» произвели обмен
  • 11:08
    • «Локомотив» возобновил интерес к защитнику ПАОКа
  • 10:53
    • ФИФА призвала Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера
  • 07:29
    • «Краснодар» планирует расстаться с некоторыми легионерами
  • 07:00
    • АПЛ предлагают доиграть сезон в Австралии
    Все новости спорта

    ФИФА призвала Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера

    Футбол ФИФА Между тем Скандалы
    ФИФА обратилась к швейцарской прокуратуре с просьбой не прекращать расследование в отношении бывшего президента организации Йозефа Блаттера, сообщает Le Monde.

    Йозеф Блаттер
    Йозеф Блаттер

    «Мы подали официальное обращение, в котором решительно призываем продолжить расследование. ФИФА сделает все необходимое с юридической точки зрения, чтобы виновные понесли наказание», — говорится в заявлении.

    В апреле Associated Press сообщило, что швейцарская прокуратура планирует закрыть одно из двух дел против Блаттера, касающееся возможного мошенничества с контрактом с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

    Напомним, в 2015 году Блаттер был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на восемь лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • Коронавирус — проблема, которая в футболе надолго
  • 30/04/2020 в 16:14
    •
  • Прогноз
  • БАТЭ — «Неман»
  • 1.80
  • Сегодня в 18:00
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Прервет ли «Неман» серию поражений от БАТЭ?
  • БАТЭ — «Неман». Прогноз и ставки
  • 1.80
    •
  • Справится ли брестское «Динамо» с главным аутсайдером чемпионата?
  • «Белшина» — «Динамо-Брест». Прогноз и ставки
  • 2.01
    •
  • Сможет ли солигорский «Шахтер» обыграть одного из лидеров?
  • «Шахтер» Солигорск — «Ислочь». Прогноз и ставки
  • 1.78
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Тимо Вернер Футбол Почему Вернер пользуется спросомКто подпишет форварда? Вчера в 04:300
  • 10:36
    • Экс-защитником «Йокерита» интересуются три клуба НХЛ
  • 08:51
    • УЕФА еще не принял решений по Лиге наций и отбору к ЧМ-2022
  • 07:15
    • «Рома» и «Лацио» получили разрешение возобновить тренировки
    Сезон ФНЛ завершен досрочно Футбол Сезон ФНЛ еще можно спасти. Лучший выход — мини-турнирРеакция спортивных СМИ на досрочное завершение сезона в ФНЛ Вчера в 01:260
  • Экспресс дня

  • Одолеет ли чемпион аутсайдера?
  • 4.33
    •
  • 11:41
    • Назван главный претендент на Ракитича
  • 10:19
    • Манчини: Возраст не имеет значения для вызова в сборную
  • 10:03
    • В «Байере» надеются в мае возобновить матчи Бундеслиги
    Алиссон Футбол Роль вратаря изменилась. Топ-5 голкиперов-ассистентов ЕвропыЗа последние десятилетия объем необходимых навыков для вратаря значительно расширился 01/05/2020 в 14:590
  • 08:34
    • «Брайтон» не хочет доигровать сезон на нейтральных полях
  • 08:19
    • «Болонья» приступит к тренировкам 5 мая
  • 08:04
    • СМИ: «Ливерпуль» предложил Вернеру пятилетний контракт
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.61
  • Прогноз на матч Ред Лайонс — Тайпауэр
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.94
  • Прогноз на матч Хан Юэнь — Университет Мин Чуан
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.03
  • Прогноз на матч Тайбэй Татун — Университет Тайваня
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч Тайнан Сити — Тайчун
  • Футбол
  • Сегодня в 11:00
    •  2.01
  • Прогноз на матч Белшина — Динамо-Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 14:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Витебск — Славия Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 16:00
    •  1.67
  • Прогноз на матч Крумкачы — Гомель
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.80
  • Прогноз на матч БАТЭ — Неман
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч mousesports — G2 Esports
  • Прочие
  • Сегодня в 19:30
    •  1.78
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Ислочь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  4.33
  • Экспресс дня 3 мая
  • Сегодня в 20:00
    •  1.73
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие