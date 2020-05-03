ФИФА призвала Швейцарию продолжить расследование в отношении Блаттера

ФИФА обратилась к швейцарской прокуратуре с просьбой не прекращать расследование в отношении бывшего президента организации, сообщает Le Monde.

«Мы подали официальное обращение, в котором решительно призываем продолжить расследование. ФИФА сделает все необходимое с юридической точки зрения, чтобы виновные понесли наказание», — говорится в заявлении.

В апреле Associated Press сообщило, что швейцарская прокуратура планирует закрыть одно из двух дел против Блаттера, касающееся возможного мошенничества с контрактом с Карибским футбольным союзом по продаже прав на телетрансляции чемпионатов мира 2010 и 2014 годов.

Напомним, в 2015 году Блаттер был отстранен арбитражной палатой комитета по этике ФИФА от футбольной деятельности на восемь лет. В феврале 2016 года апелляционный комитет ФИФА сократил этот срок до шести лет. 0