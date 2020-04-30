Клубы ФНЛ проголосовали за прекращение сезона-2019/20

Президент Футбольной национальной лигипрокомментировал итоги видеоконференции руководителей клубов РПЛ и ФНЛ, на которой обсуждались перспективы сезона-2019/20.

«В ходе совместного общения, в котором приняли участие все без исключения клубы ФНЛ, мы подтвердили озвученное ранее мнение: в указанные сроки с 21 июня по 2 августа полноценно завершить Первенство ФНЛ с формате, предусмотренном регламентом, невозможно.

Такое заключение было принято единогласно. Эта позиция будет донесена до руководства РФС, поскольку окончательное решение о завершении турнира в любом случае остается за этой организацией.

Тремя клубами — "Торпедо", "Чертаново" и "Нефтехимиком" — был поднят вопрос о продлении крайнего срока завершения сезона 2019-2020 командами ФНЛ.

Однако такой вариант выглядит еще менее вероятным для практической реализации, чем 11 туров за полтора месяца.

Потому что в этом случае и новый сезон в Премьер-Лиге придется начинать позже, чем предусматривает даже самый "негативный" сценарий, представленный ранее.

С учетом ротации команд между лигами определенная синхронизация календарей необходима. Я отдаю себе отчет в том, что вопрос ротации между лигами — самый сложный и болезненный.

Календарь и таблица РПЛ

И в ходе нашего сегодняшнего общения, и в СМИ в последние дни обсуждались разные варианты, включая дополнительные матчи или целый мини-турнир.

Подавляющее большинство клубов ФНЛ считает подобную идею нереализуемой и в конечном итоге не решающей вопрос сохранения спортивного принципа, который на самом деле затрагивает не 2-3 клуба, а все 20», — прокомментировал ситуацию президент ФНЛ Игорь Ефремов пресс-службе лиги.

К моменту остановки Олимп-Первенства ФНЛ-2019/20 команды успели провести по 27 матчей. 0