КоронавирусФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Ливерпуль» пока не может оформить свое чемпионствоНет смысла завершать сезон АПЛ ради самого завершения
  • 13:59
    • «Интер» просит у «Барселоны» 90 млн евро за Мартинеса
  • 13:40
    • «Ак Барс» подпишет Бурмистрова
  • 12:38
    • Газзаев призвал досрочно завершить РПЛ
  • 12:09
    • Опубликован календарь КМ и ЧМ по биатлону сезона-2020/21
  • 11:03
    • УЕФА может ввести отбор в ЛЧ по клубному рейтингу
    Все новости спорта

    Газзаев призвал досрочно завершить РПЛ

    Футбол Футбол России РПЛКоронавирус в спорте Календарь РПЛ Прогнозы на РПЛ
    Экс-главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев призвал досрочно завершить сезон в России.

    Валерий Газзаев
    Валерий Газзаев

    «Есть ли смысл тянуть до 25 мая? Ведь все находятся в подвешенном состоянии — игроки, тренеры, руководители клубов.

    Есть слишком много вопросов без ответов. Когда команды смогут полноценно тренироваться? Когда и как смогут вернуться в Россию легионеры, если воздушное пространство перекрыто, а им надо будет отсидеть двухнедельный карантин? А самое главное, как гарантировать безопасность участников соревнований?

    Понимаю, что решение о досрочном завершении будет болезненным. Я и сам поначалу был сторонником того, чтобы доиграть турнир, но ситуация развивалась стремительно, и сейчас нет ничего важнее здоровья людей.

    Мы видим, что даже Франция, которая входит в топ-5 ведущих футбольных лиг Европы, решила не доигрывать сезон по решению правительства, хотя там выступают звезды первой величины.

    Потому что там ставят безопасность превыше всего. Точно так же поступила Голландия. Думаю, нам следует в этом плане взять пример с французов. Нужно завершить сезон и спокойно готовиться к следующему, начав его в июле или в начале августа, когда пандемия, надеюсь, сойдет на нет.

    Кроме того, именно сейчас нужно провести важные реформы российского футбола — расширить Премьер-лигу до 18 команд, сократить число профессиональных клубов в стране до 54, разделить ФНЛ по географическому принципу с целью сокращения расходов, отменить лимит на легионеров и увеличить стоимость телевизионных прав», — цитирует Газзаева «Спорт-Экспресс».

    Напомним, что в РФС предложили возобновить сезон 21 или 28 июня. 0

  • Доставка в:
  • По теме
  • УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезон
  • 00:47
    •
  • Прогноз
  • Когда вернется большой футбол
  • 1.75
  • Завтра в 23:59
    •
    В центре внимания
    ...
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • Сможет ли БАТЭ выйти в финал Кубка Беларуси?
  • БАТЭ — «Славия-Мозырь». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • Экспресс дня 30 апреля. Прогноз и ставки
  • 2.52
    •
  • «Алтын Асыр» постарается не отпустить соперника вперед
  • «Алтын Асыр» — «Ахал». Прогноз и ставки
  • 1.68
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус до 20 000 рублей ИгратьФрибет 1000 рублей без условий ИгратьФрибет 10 000 рублей Играть15 000 рублей новичкам Играть3000 рублей новым игрокам Играть8000 рублей по коду LIVESPORT
    Тоже интересно
    Томас Мюллер Футбол УЕФА за здравый смысл. Лиги сами должны решить, как завершить сезонПервым примером для остальных может стать чемпионат Нидерландов 00:470
  • 13:22
    • «Ман Юнайтед» подпишет Хаверца, если сорвется трансфер Санчо
  • 07:00
    • Некоторые футболисты АПЛ опасаются раннего возобновления сезона
  • 13:33
    • Онана: Пришло время сделать следующий шаг
    Давид Луис Футбол Перезагрузка АПЛ. Работа по возобновлению сезона наращивает оборотыНесколько клубов из чемпионата Англии возобновили тренировки Вчера в 13:150
  • Экспресс дня

  • «Алтын Асыр» сократит отставание от «Ахала»?
  • 2.52
    •
  • 12:53
    • В «Урале» и «Тамбове» продлили карантин
  • 12:23
    • «Барыс» может усилиться форвардом из НХЛ
  • 11:52
    • Главный тренер «Баварии» провел переговоры с Зане
    «Барселона» — «Ливерпуль». Лига чемпионов 2006/2007 Футбол Разбит любимой командой юности. О победе «Ливерпуля» над «Барсой» в 2007-мФутбольные комитеты все еще думают, когда и как лучше возобновить турниры, а пока вспоминаем о былой красоте игры миллионов Вчера в 14:520
  • 11:36
    • Игроки «Ренна» согласились на понижение зарплат
  • 11:19
    • Экс-наставник «Интера» может возглавить сборную Ирана
  • 09:54
    • Орлов: Не советовал бы Азмуну ехать в «Наполи»
    Все новости спорта
    Комментарии
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    1.90
  • Прогноз на матч Шахтер Солигорск — Динамо Брест
  • Футбол
  • Сегодня в 18:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч БАТЭ — Славия-Мозырь
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  3.60
  • Экспресс дня 29 апреля
  • Сегодня в 23:00
    •  1.65
  • Прогноз на матч ФК Манагуа — Ферретти
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Реал Эстели — Дирианген
  • Футбол
  • Сегодня в 23:00
    •  2.52
  • Экспресс дня 30 апреля
  • Завтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Алтын Асыр — Ахал
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  1.75
  • Прогноз на матч Когда вернется большой футбол
  • Футбол
  • Завтра в 23:59
    •  1.90
  • Прогноз на матч Энергетик-БГУ — Смолевичи
  • Футбол
  • Послезавтра в 16:00
    •  1.68
  • Прогноз на матч Фергюсон — Гэйджи
  • Прочие
  • 09/05/2020 в 00:01
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЕвро-2020АПЛПримераСерия А
    Прогнозы на спорт Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие